الفرزلي: هناك مؤامرة سياسية لتجويف العهد

أشار نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي الى ان المكون المسيحي عاد ولعب دوره في ملف النفط او غيره، بعدما كان مغيب، لافتا الى انه “الآن هناك رئيس ولا يستطيعوا تجاوز ان كل مكون يأخذ مكانه “، متسائلا: “لم عندما صار المكون المسيحي اساسي بانتاج القرار صفت المقررات خاطئة؟”.

وفي حديث تلفزيوني، أوضح ان الطريقة الوحيدة لتقويم الشكوك هي وضع قانون انتخاب جدي ينتج معارضة موالاة بحيث المعارضة تنتقد وتشك اما الموالاة تدافع عن قراراتها، معتبرا ان “المشكلة هي ان بقوانين الانتخاب حيث يقومون بتدوير زواياها ليسيطروا على المكون المسيحي”.

واعتبر ان هناك مؤامرة سياسية لتجويف العهد، فالعهد اتى للالتزام بالدستور، واتى تحت فلسفة تمثيل المكون وانتاج قانون عصري لتطوير النظام في لبنان وليكون هناك محاسبة في لبنان، وكل الذين رضخوا لارادة الشعب ليأتي العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية يحاولون ان يلتفوا ليفرغوا المجيئ من مضمونه.