جنبلاط يعزي بالفنان الراحل سليمان الباشا

زار رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط، منزل الفنان سليمان الباشا في بلدة دميت الشوف، مقدماً التعازي بوفاته.

ورافق جنبلاط الدكتور ناصر زيدان ووكيل داخلية الشوف في “الحزب التقدمي الاشتراكي” رضوان نصر.

وكانت عائلة الراحل في استقبالهم إلى جانب عدد من الفاعليات الاجتماعية والأهلية والبلدية والحزبية. وقد أشاد جنبلاط بـ”نضالات الراحل المختلفة لا سيما على المستويين الحزبي والنقابي”.

ويشيّع الراحل غداً الأحد ظهراً في بلدته دميت، وقد نعاه النائب جنبلاط و”الحزب التقدمي الاشتراكي” و”جبهة التحرر العمالي”، ونقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون في لبنان وعموم أهالي دميت.