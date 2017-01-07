خريس: قانون الستين بات من الماضي المقيت

حيا عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي خريس، الحكومة الجديدة، التي انطلقت انطلاقة جيدة في بداية عهدها، بإقرارها مراسيم النفط.

وأشاد خلال كلمة ألقاها في احتفال تأبيني في بلدة طيردبا الجنوبية ب”الانطلاقة الجيدة التي بدأتها الحكومة، مع بداية عهدها، وانتجت اقرار مراسيم النفط، التي طالما اكدنا ضرورة الاسراع باقرارها نتيجة الأطماع الصهيونية بثرواتنا”.

وأمل ان “ينعكس ذلك ايجابا في اقرار المزيد، من المشاريع التي تعزز ثقة المواطن بالوطن”، داعيا الى “الاسراع في اقرار قانون انتخابي عصري قائم على اساس النسبية، بما يؤمن التمثيل الصحيح للشرائح اللبنانية”، مشيرا الى ان “قانون الستين بات من الماضي المقيت، الذي يرفضه اللبنانيون”.

وطالب ب”ايلاء الهموم الاقتصادية والحياتية الاهمية المطلوبة، للتخفيف عن كاهل المواطنين”، مشددا على “ضرورة اقرار سلسلة الرتب والرواتب، بما يتماشى مع غلاء المعيشة”.