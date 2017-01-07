وزير الاقتصاد:امور على جدول اعمالي سأبدأ فيه

أكد وزير الاقتصاد رائد خوري الاستمرارية في الوزارة، مشيرا الى ان الوزير السابق آلان حكيم قام بإنجازات في الوزارة وهناك امور لم تكتمل وهي في طور التحضير وانا انظر فيها، لافتا الى ان هناك “امور على جدول اعمالي سأبدأ فيه”.

وفي حديث اذاعي، لفت الى انه “سيدرس كل الاطر التي تقوم بأمان لحماية المستهلك ، والاتفاقيات الدولية بين لبنان ومختلف البلدات فهذا امر ينشط الصناعة والتجارة ويؤمن قروض من الدول وهذا من اختصاصي، اضافة الى المشاريع الآتية بالخطة الاقتصادية للبلد من بنى تحتية وكهرباء وطرقات وهناك مشاريع تحفز الاقتصاد”، مؤكدا ان الخطة الاقتصادية سارية بجدية والجهات السياسية متعاونة في هذا الموضوع.

وعن زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون الى السعودية، لفت الى “أننا نتوقع ايجابية لأن الجو ايجابي وصار هناك ود ومحبة وهناك بودر خير من قبل السعودية ونقدر ان يكون هناك لجان لمتابعة الزيارة”، مشيرا الى ان “هناك امور مطروحة على جدول الاعمال منها الهبة المتعلقة بالسلاح، والاهم هو الخطة الاقتصادية وسأعمل مع الرئيس لتحقيقها وهناك أمور عدة ايضا”.