المشنوق يستعين بحديث نبوي شريف للرد على هجوم ريفي

بعد الهجوم العنيف الذي شنه وزير العدل الاسبق أشرف ريفي على وزير الداخلية نهاد المشنوق، رد الاخير عبر صفحته على تويتر على ريفي من دون أن يسميه من خلال حديث نبوي شريف يقول ” سيأتي على الناس سنوات خداعات: يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل يا رسول الله وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة”.