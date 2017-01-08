كبوجي عاد الى بيروت

وصل جثمان النائب البطريركي في القدس المطران ايلاريون كبوجي، إلى مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت، حيث أعد له استقبال رسمي، تقدمه وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول ممثلا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب هاني قبيسي، رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد على رأس وفد ضم النائبين بلال فرحات والوليد سكرية، النائبان مروان فارس وهاشم قاسم، سفراء ايران محمد فتحعلي، سوريا علي عبد الكريم علي وفلسطين اشرف دبور، بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام والنائب السابق نادر سكر، وعدد كبير من رجال الدين والشخصيات الحزبية.