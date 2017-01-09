هل يقع الصدام بين وزير الاقتصاد الجديد ورؤساء الهيئات الاقتصادية؟

السؤال كان موضع نقاش بين فاعليات اقتصادية ورجال أعمال، شهدوا على «الفضيحة» التي حصلت في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت، وكان بطلها الوزير رائد خوري الذي ينطبق عليه المثل: «أول دخولو… شمعة ع طولو!».

القصة باختصار، أن رؤساء الهيئات الاقتصادية، وجرياً على عادتهم مع وزراء سابقين، أقاموا حفلاً تكريمياً لوزير الاقتصاد الجديد، يتم خلاله إلقاء كلمات الترحيب، ثم ينتقل الجميع إلى طاولات الغداء.

ولكن المفاجأة التي صدمت الحاضرين، ومعظمهم من كبار رجال الأعمال، والعاملين في القطاعات الاقتصادية والتجارية، أن معاليه أبلغ المعنيين بأنه سيتأخر ساعة عن الوقت المحدّد للحفل، بعدما أصبح الجميع في قاعة الاحتفال، ومضت ساعة ونصف الساعة ولم يصل الوزير، وتبين أنه كلف المديرة العامة للوزارة عليا عباس بإلقاء كلمته.

وعندما وصل الوزير بعد حوالى ساعتين من التأخير، كان معظم الحاضرين قد غادروا مبنى الغرفة من دون أن يلتقوا بصاحب التكريم!!