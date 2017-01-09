احذروا عاصفة الـ 30 ساعة!

وقع لبنان مساء أمس، في قبضة عاصفة قطبية، حاملة معها أمطاراً غزيرة، وثلوجاً، ورياح قوية، مع تدنٍ في درجات الحرارة.

المنخفض الجوّي الذي يتكون من غيوم ركامية فوق الساحل اللبناني والجبال المطلّة على البحر، سيؤدي إلى غزارة في الأمطار وعواصف رعدية وتساقط حبات البرَد على الساحل، ما قد يسبب السيول وارتفاع منسوب مياه الأنهار.

ويبدأ تساقط الثلوج على الجبال على 1400 متر ليتدنّى بفعل الرياح الباردة، إلى 1100 متر ويبدأ بين 900 و1000 اليوم، كما يتشكل الضباب على المرتفعات التي تعلو 500 متر.

وبسبب قوّة الرياح الجنوبية الغربية، يرتفع موج البحر إلى 5 أمتار، وتتراوح سرعة رياح الساحل بين 75 و85 كلم في الساعة، وعلى الجبال العالية (1700متر) 65 كلم في الساعة.

ومن المتوقع أن تدوم مدّة ساعات الهطولات في لبنان، حوالي 30 ساعة.

وبلغ معدّل المتساقطات: ساحلا وجبلاً بين 55 و75 ملم، ومعدّل الثلوج:1000 متر: حوالي 12 سنتم / 1200 متر 20سنتم / 1500: 30سنتم / 2000متر: 50 سنتم. 2500 متر: 60 سنتم تقريباً.والرطوبة: بين 65 و 95%.