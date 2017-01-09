الامير فيصل يستقبل عون

محمّد جابر

وصل الرئيس ميشال عون إلى مطار الملك خالد في الرياض حيث كان في استقباله أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز والوزير ابراهيم العساف.

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