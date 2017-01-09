العاصفة تركت بصماتها في صور: اضرار وسيول

ادت العاصفة في صور ومنطقتها الى تضرر عدد من المنازل والمحال التجارية في مناطق العباسية والمساكن الشعبية وجل البحر في صور. ودخلت مياه الامطار والسيول حاملة معها الاتربة الى بعض المحال والمنازل مخلفة وراءها اضرارا وخسائر، فيما دخلت مياه الامطار الى بعض المؤسسات ومستودعاتها التي غمرتها المياه.

وحولت مياه الامطار الشوارع وبعض الاحياء في العباسية والمساكن الشعبية في صور الى مستنقعات للمياه حيث غمرتها المياه بالكامل. وعمل عدد من الاهالي الى سد مداخل محالهم ومنازلهم بأكياس الرمل لمنع دخول المياه، فيما اقتلعت الرياح القوية التي بلغ سرعتها اكثر من 80 كلم في الساعة بعض اللوحات الاعلانية والاشجار، وغمرت مياه الامطار المزروعات. وتضررت الخيم البلاستيكة حيث اقتلعت الرياح بعضها.

الى ذلك اقفلت العاصفة والرياح القوية مرفأي صور التجاري والصيادين لليوم الثاني على التوالي، حيث لزم الصيادين حرم الميناء، فيما بلغ ارتفاع الموج اكثر من 4 امتار. وادى ذلك الى تضرر عدد من الاكشاش والخيم السياحية على الشاطىء لجهة منطقة الجمل والمنارة في صور.

وطالب سكان العباسية في محلة جل البحر رئيس بلدية العباسية خليل حرشي العمل على مساعدتهم بعد ان تعرضت محالهم ومنازلهم لاضرار جراء تساقط الامطار الغزيرة.