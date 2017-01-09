المشنوق عرض مع مجلس الامن المركزي شؤوناً امنية

ترأس وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ظهر اليوم الاجتماع الدوري لمجلس الامن المركزي بحضور كل من الاعضاء الدائمين : المدعي العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، ومحافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب، والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم،

ومدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن كميل ضاهر، ونائب رئيس الاركان للعمليات في الجيش العميد محمد جانبيه، وامين سر مجلس الامن المركزي العميد الياس الخوري، وبمشاركة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ومدير عام جهاز امن الدولة اللواء جورج قرعة.

وجرى البحث في عدد من الشؤون الامنية واتخذ المجلس عدداً من المقررات لم يعلن عنها.