المصري في إحتفال لحركة أمل في البيسارية : لانجاز قانون انتخابات عصري

نظمت حركة “أمل” احتفالا لمناسبة الذكرى السنوية لقادتها: حسن جعفر، حسين مشورب، نبيل حجازي ومحمد رضا الشامي وعدد من شهداء بلدة البيسارية في ساحة البلدة، حضره أعضاء هيئة الرئاسة في الحركة جميل حايك، خليل حمدان، محمد نصرالله، مدير مكتب رئيس مجلس النواب في المصيلح العميد المتقاعد محمد سرور، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة الشيخ حسن المصري، المسؤول التنظيمي للحركة في الجنوب باسم لمع على رأس وفد من قيادة الاقليم، وفد من قيادة أقاليم الحركة في بيروت وجبل لبنان وجبل عامل، عدد من اعضاء المكتب السياسي والهيئة التنفيذية في الحركة، مفوض عام كشافة الرسالة الاسلامية حسين قرياني على رأس وفد من قيادة الكشافة، قيادات امنية وعسكرية، رئيس اتحاد بلديات ساحل الزهراني علي مطر، ولفيف من رجال الدين وفاعليات بلدية واختيارية وذوي الشهداء.

المصري

وللمناسبة، القى الشيخ المصري كلمة الحركة، تحدث في مستهلها عن الشهداء وتضحياتهم ودورهم في “حماية وحدة لبنان وتحرير ارضه من الاحتلال الاسرائيلي وحفظ كرامة الوطن وكرامة جنوبه”، مؤكدا ان “لا كرامة للوطن اذا كانت كرامة حدوده مهدورة او مستباحة”.

وعن الوضع السياسي الداخلي، دعا الشيخ المصري الى الاسراع في انجاز قانون عصري للانتخابات النيابية ومعالجة قضايا الناس الحياتية”. وقال: “بعد ان انجز لبنان استحقاق الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة ونيلها ثقة المجلس النيابي لا يجوز التذرع بعنوان ان عمر الحكومة قصير. ان عمر الحكومة يجب ان لا يقاس بالايام والشهور، بل بمدى قيامها بواجباتها تجاه الناس ومدى التزاماتها بايجاد الحلول السريعة للازمات المعيشية والاقتصادية التي تلامس لقمة عيش المواطن وأمنهم الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي وبتفعيل عمل المؤسسات وانتظامها”.

كما دعا الحكومة الى “الاسراع في انجاز قانون انتخابات نيابية عصري يقوم على اساس النسبية وفقا للدائرة الموسعة”، مؤكدا “ان مبدأ النسبية في القانون الانتخابي وحده القادر على تأمين العدالة وتحقيق الشراكة بين سائر اللبنانيين وتطوير الحياة السياسية”.

ثم القى الشيخ ابراهيم مجلس عزاء حسيني. ثم توجه الجميع الى مدافن الشهداء حيث وضعت اكاليل الورد على اضرحتهم وتليت سورة الفاتحة عن ارواحهم.