انقاذ سيارة في “ثلوج حاصبيا”

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأنّ عناصر من وزارة الأشغال والصليب الأحمر اللبناني تمكنت من إنقاذ سيارة محمّلة بالخبز كانت في طريقها من حاصبيا إلى شبعا وحوصرت بالثلوج، حيث كانت متجهة لتوزيع الخبز على النازحين السوريين والمحتاجين في بلدة شبعا.