جنبلاط أبرق معزياً بسواريز ورفسنجاني

صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي ما يلي:

أبرق رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط إلى الرئيس البرتغالي مارسيلو دي سوسا ورئيس الوزراء أنطونيو كوستا معزياً بوفاة الرئيس البرتغالي الراحل ماريو سواريز.

وأكد جنبلاط أن “خبر وفاة الرئيس سواريز هو خبر محزن لجميع المناضلين من أجل الحرية حول العالم”، معتبراً أنه كان “مثالاً للمبادئ الإشتراكية كالحرية والمساواة وحق تقرير المصير، وقد دفع تمسكه الحازم بهذه المبادئ لإعتقاله وسجنه ونفيه مرات ومرات دون أن يتراجع عن النضال ضد الطغيان والديكتاتورية والإحتلال والإستعمار”.

وذكّر النائب جنبلاط أن الراحل “كان مناصراً قوياً للقضية الفلسطينية ورفض الإحتلال الإسرائيلي بموازاة دعواته ونضاله لتحرير الدول الإفريقية التي كانت تحت نير الإستعمار”.

وإستعاد جنبلاط “زيارة الرئيس سواريز له في لبنان موفداً من السيد فيلي برانت عقب الإجتياح الإسرائيلي سنة 1982 وكانت زيارة تضامن ودعم قوية إلتقى خلالها أيضاً الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات”.

وأكد جنبلاط أن “دوره في الحركة الإشتراكية على المستويات البرتغالية والأوروبية والدولية كان هاماً وكبيراً. وبالإضافة إلى المناصب التي شغلها في بلاده، فإنه شارك بفاعلية في البرلمان الأوروبي الذي أُنتخب لعضويته”.

وختم جنبلاط بتقديم التعازي لأسرة الراحل والشعب البرتغالي والحزب الإشتراكي البرتغالي والمجموعة الإشتراكية الدولية.

من ناحية أخرى، أبرق النائب جنبلاط إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية السيد علي الخامئني والرئيس الإيراني حسن روحاني معزياً يوفاة الرئيس الإيراني السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني.

واعتبر جنبلاط أنه “كان للأدوار السياسية التي لعبها الرئيس الراحل التأثير الكبير في مجريات الأحداث داخل إيران وخارجها”، معتبراً أن “المناصب الرفيعة التي تولاها الرئيس رفسنجاني في رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية لولايتين متتاليتين في التسعينات بالإضافة إلى رئاسة مجمع تشخيص مصلحة النظام عكست الثقة التي كان يتمتع بها من مختلف الأوساط والإتجاهات”.

وأشار جنبلاط إلى أنه عرف الرئيس الراحل “منذ سنوات طويلة وربطتنا علاقة صداقة وود وإحترام متبادل كانت تتيح لنا النقاش والتواصل في القضايا الإقليمية الهامة”.

وتقدم جنبلاط بالتعازي من أسرة الراحل ومن الشعب الإيراني بالتعازي والمواساة.