حزب الله يحيي عملية القدس البطولية

حيّا حزب الله العملية التي نفذها الشهيد فادي القنبر في القدس المحتلة واصفاً إياها بـ”العملية البطولية” التي هي من صلب مقاومة الشعب الفلسطيني.

وقال حزب الله في بيان له “إن ما قام به الشهيد قنبر هو حق وواجب وهو من صلب مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال، ولا يمكن أن يوضع في إطار الإرهاب العالمي الذي يمارسه تنظيم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية، كما يحاول قادة العدو الزعم، في حين أن الكيان الصهيوني هو أساس الإرهاب الذي تعيشه منطقتنا، وهو سبب كل المآسي التي تعرضت لها أمتنا منذ عقود”.

حزب الله أكد أن هذه العملية “الاستشهادية” دليل على تمسك الشعب الفلسطيني بنهج المقاومة كطريق وحيد لتحرير فلسطين و”إصراره على تكبيد العدو أفدح الخسائر بمختلف الأساليب والوسائل وضرب أمنه واستقرار كيانه الغاصب” معتبراً أن مشهد “مقتل وجرح عدد كبير من الجنود الصهاينة وفرار عشرات آخرين يكشف عزّة الشعب الفلسطيني وجبن جنود ألوية النخبة في جيش العدو”. وأكد حزب الله في بيانه وقوفه الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني في مقاومته لتحرير كل أرضه من رجس الاحتلال الصهيوني.