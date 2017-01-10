الجسر أولم على روح بدر ونوس: كان يعلم أنّ ما يجري في طرابلس مدبّر

أقام نائب رئيس “كتلة المستقبل” النائب سمير الجسر مأدبة غداء في مطعم “الشاطئ الفضي” في الميناء، عن روح النائب الراحل بدر ونوس، حضرها رئيس كتلة “المستقبل النيابية”الرئيس فؤاد السنيورة بالاصالة عن نفسه وممثلا للرئيس سعد الحريري، ومفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، فضلاً عن وزراء ونواب وشخصيات.

وقال الجسر: “.. كان حريصا على كل الناس في طرابلس كحرصه على ابناء جبل محسن، وكان يعتبر عن حق كما نؤمن جميعا في تيار المستقبل ان كل الطوائف تشكل نسيج اهل المدينة وبالطبع فان الطائفة العلوية هي جزء اساس من هذا النسيج.”

وأضاف: “كان يعلم بأن ما يحدث في طرابلس هو غريب عن اهلها وعاداتهم واخلاقهم، وهو الذي تربى في منطقة التبانة وكان يعلم تماما بأنّ ما يجري في طرابلس هو امر مدبر بليل، يراد منه النيل من المدينة واهلها وخيارها السياسي، وكان يعلم بأن هذا الامر زائل لا محالة”.

وكان الجسر قد نعى الراحل بتغريدات له على “تويتر” جاء فيها: “برحيل النائب بدر ونوس خسرت اخا عزيزا وصديقا طيبا سافتقده على الدوام”.