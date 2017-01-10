الجسر: قانون الانتخاب سيكون الطبق الرئيسي في حوار حزب الله “المستقبل”

اعلن عضو كتلة “المستقبل” النائب سمير الجسر ان “الجولة 39 من الحوار الثنائي بين “التيار” و”حزب الله” والتي كان مقرراً عقدها مساء الإثنين في عين التينة الا انها تأجّلت بسبب سفر الوزيرين نهاد المشنوق وعلي حسن خليل الى السعودية ضمن الوفد الوزاري المرافق للرئيس ميشال عون، ستُعقد الاثنين 16 الجاري”.

واكد عبر “المركزية “ان “قانون الانتخاب سيكون الطبق الرئيس على طاولة البحث”، نافياً ان “تكون الصيغة الاقرب الى التوافق هي التأهيل على مرحلتين: القضاء وفق النظام الاكثري والانتخاب على المحافظة وفق النسبية”.

وشدد الجسر على ان “القانون المختلط الذي يجمع بين النظامين الأكثري والنسبي هو الذي يحظى بتوافق معظم القوى السياسية، وهناك صيغ عدة مطروحة في هذا السياق ستُحدد المفاوضات والمشاورات القائمة اي واحدة ستُعتمد”.