الراعي استقبل السفير المصري وبولدقيان ووفدا من منظمة NOHE النجاري: لبنان يسير على طريق الحفاظ على الإستقرار وتقوية دعائمه

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، نائب حاكم مصرف لبنان السابق مكرديج هاغوب بولدقيان الذي قدم التهاني بالأعياد وبانتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة جديدة، متمنيا ان “يشهد لبنان ازدهارا اقتصاديا يريحه من عبء الدين العام البالغ 75 مليار دولار”.

واثنى بولدقيان على “الجهود الكبيرة التي بذلها البطريرك الراعي في سبيل الحفاظ على استقرار الوضع في لبنان وانطلاق عمل المؤسسات، وذلك من خلال دعوته الدائمة لإجراء انتخابات رئاسية والتخلي عن المصالح الشخصية في سبيل المصلحة العامة”.

منظمة NOHE

ثم التقى الراعي وفدا من منظمة NOHE الدولية برئاسة شربل قبلان، وعرض معه لأبرز “نشاطات هذه المنظمة البرازيلية الأصل المتواجدة في 80 بلدا حول العالم ومنها لبنان، وهي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة وتعزيزها”.

وأوضح قبلان ان “برنامج المكتب في لبنان للعام 2017 يرتكز على مساعدة الأطفال والمشردين، والعمل لمكافحة العنف الأسري والعنف ضد النساء ومساعدة المساجين في لبنان”، لافتا الى انه “في هذا الإطار سيتم التنسيق وبمباركة صاحب الغبطة مع المرشدية العامة للسجون”.

السفير المصري

واستقبل الراعي سفير مصر نزيه النجاري الذي قدم تمنياته بعام جيد، معتبرا ان “هذه الزيارة تشكل فرصة، على الرغم من انها منتظمة، للاستماع الى حديث غبطته والوقوف عند بعض التفاصيل”.

وشدد النجاري على “الحرص على لقاء البطريرك الراعي بشكل منتظم للإستماع الى تقييمه للوضع في لبنان، الذي نعتقد في مصر انه يسير في الإتجاه الجيد بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة واعادة بناء المؤسسات وتقويتها، وبالتالي فان لبنان يسير على طريق الحفاظ على الإستقرار وتقوية دعائمه”.

وختم النجاري: “لقد توافقنا مع غبطته على تأثير تطورات الوضع الإقليمي على كل الدول، وشددنا على اهمية استقرار الوضع الإقليمي من خلال الحلول السياسية وانهاء الصراعات الإقليمية على نحو يساهم في اعادة بناء الإقتصاد الإقليمي وهو ما سيستفيد منه لبنان ومصر وكل الدول الساعية للاستقرار.”