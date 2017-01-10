المفتي دريان: لبنان نموذج للدور الديني والعربي

استهل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان زيارته الرسمية الى المملكة العربية السعودية بلقاء الامين العام لرابطة العالم الاسلامي الدكتور محمد عبد الكريم العيسى، في مقر الرابطة بمكة المكرمة، حيث تم البحث في تعزيز التعاون بين دار الفتوى ورابطة العالم الاسلامي.

وبعد استعراض الاوضاع العامة في المنطقة العربية وخاصة لبنان، تم التوافق على مشروع بروتوكول تعاون بين دار الفتوى ورابطة العالم الاسلامي لتكون كافة انشطة وخدمات رابطة العالم الاسلامي في لبنان من خلال دار الفتوى وبتوجيه وارشاد من مفتي الجمهورية اللبنانية.

وأكد الدكتور العيسى أن “لبنان أمام تحد كبير ورابطة العالم الاسلامي هي حريصة على دعم دار الفتوى ومؤسساتها لتحقيق المزيد من نشاطها الديني والوطني المنطلق من النهج الذي تعتمده دار الفتوى بنشر قيم التسامح والاعتدال والوسطية التي هي رسالة الاسلام، بالاضافة الى اهتمام الرابطة ومساعدتها لجمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت بما يتعلق بنشاطها التربوي والصحي والاجتماعي للاستمرار في رسالتها السامية”.

وأشار إلى أن “هيئة الاغاثة التابعة للرابطة ستعمل على تلبية الاحتياجات الاجتماعية والتعليمية والصحية في المناطق الريفية بالتعاون بين دار الفتوى وجمعية المقاصد، و ان الرابطة على استعداد للتعاون مع دار الايتام الاسلامية في تلبية الحاجات الرعائية التي تقوم بها للايتام واصحاب الاحتياجات الخاصة”.

من جهته، شدّد المفتي دريان على أنّ “لبنان هو نموذج للدور الديني والوطني والعربي في التنوع الثقافي والفكري الهادف الى وحدة المجتمع ومجابهة التحديات الاقليمية والدولية”.

وقال: “إن توطيد العلاقات بين دار الفتوى ورابطة العالم الاسلامي سينعكس ايجابا على المجتمع الاسلامي واللبناني وسيعطي دفعا لاعمال الدعوة وبناء المساجد وتطوير التعليم الديني الاساسي والجامعي قي مؤسسات دار الفتوى والمؤسسات الاسلامية الشقيقة في المجتمع الاهلي”.

شارك في اللقاء الوفد المرافق للمفتي الذي ضم مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، القاضي الشيخ خلدون عريمط، رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت المهندس أمين الداعوق، المدير العام لدار الأيتام الإسلامية الدكتور خالد قباني، الأمين العام للجنة الحوار الإسلامي الدكتور محمد السماك، مستشار مفتي الجمهورية عضو المجلس الشرعي الدكتور رضوان السيد، كما شارك الأمناء العامون لمؤسسات رابطة العالم الإسلامي.

وبعد انتهاء اللقاء، أقام الأمين العام للرابطة مأدبة غداء تكريمية على شرف المفتي دريان والوفد المرافق، في حضور الامناء العامين للرابطة و العلماء الكبار في مكة المكرمة.

*كما أدّى مفتي الجمهورية والوفد المرافق مناسك العمرة، وزاروا مقر مصنع كسوة الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، حيث اطلعوا على الأقسام والمراحل التي تمر بها صناعة كسوة الكعبة على مدار السنة.