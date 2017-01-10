مأتم رسمي للمطران كبوجي ورئيس الجمهورية منحه وساماً

ودّعت طائفة الروم الملكيين الكاثوليك في لبنان وفلسطين والعالم العربي النائب البطريركي العام في القدس وفلسطين المطران هيلاريون كبوجي في مأتم رسمي حاشد أُقيم في كنيسة سيدة البشارة البطريركية في الربوة برئاسة بطريرك انطاكيا والاسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام، عاونه فيه مطارنة الطائفة وعدد من الكهنة، في حضور ممثل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وزير العدل سليم جريصاتي، ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب ميشال موسى، الرئيس ميشال سليمان، الرئيس إميل لحود، ممثل الرئيس نجيب ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، وفد من المجلس السياسي لـ”حزب الله” بإسم الأمين العام السيد حسن نصرالله وقيادة الحزب والمقاومة ضم المسؤول عن العلاقات مع الأحزاب والقوى الوطنية محمود قماطي، المسؤول عن العلاقات المسيحية محمد الخنسا وسعيد نصر الدين، ممثل الرئيس السوري بشار الاسد السفير السوري علي عبد الكريم علي، ممثل الرئيس الفلسطيني محمود عباس عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” عزام الاحمد، ممثل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي المطران سمير مظلوم، بطريرك السريان الكاثوليك اغناطيوس الثالث يونان، السفير البابوي غبريالي كاتشيا، سفيري فلسطين في لبنان اشرف دبور وفي روما مي كيلي، النائب اميل رحمة، رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي روجيه نسناس، الوزيرين السابقين بشارة مرهج والياس حنا، أعضاء من المجلس الاعلى للطائفة، ممثلين لقادة الاجهزة الامنية وشخصيات سياسية وحزبية وروحية، رئيس رابطة الروم الكاثوليك مارون ابو رجيلي، المنسق العام لـ”تجمّع اللجان والروابط الشعبية” معن بشور على رأس وفد، وفد فلسطيني ضم فاروق القدومي، رمزي خوري، سمير رفاعي، فتحي ابو عردات، انور عبد الهادي، فتحي الرادم، رئيس بلدية رام الله موسى حديد، اعضاء “لجنة مبادرة كسر الحصار على غزة” هاني سليمان ونبيل حلاق وحسين شكر (أبو محمد)، رئيس “المنتدى القومي العربي” في الشمال فيصل درنيقة ونائبه يقظان القاوقجي، عضوي “ملتقى بيروت الاهلي” وجيه جمال وأحمد يونس، مساعدة الامين العام لـ”المؤتمر القومي العربي” رحاب مكحل ممثلة الامين العام الدكتور زياد حافظ، المدير التنفيذي لـ”المؤتمر القومي – الاسلامي” الدكتور اسامة محيو ممثلا المنسق العام للمؤتمر خالد السفياني، وفد من الفصائل الفلسطينية وعائلة الراحل.

لحام

بعد الصلاة، اعتبر البطريرك لحام أن المطران كبوجي “فقيد حلب الشهيدة المنتصرة، وهو فقيد الرهبانية الحلبية المباركة، وفقيد كنيسة بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك، وفقيد القدس عاصمة إيماننا، وفقيد فلسطين، وفقيد المقاومة والحرية والكرامة. وهو أخي، وقد جاهدنا معا في فلسطين منذ عام 1974. فكان هو في سجن الشهامة والإباء والعزة”.

وأضاف: “بعد نفيه من القدس، بقي في المنفى في روما، ولم يزر البلاد العربية إلا بعد انقضاء مدة محكوميته 12 سنة، عام 1986. وكانت أول زيارة له لسوريا حيث استقبل استقبال الأبطال. المطران حقا بطل القضية الفلسطينية. وبقى يدافع عنها حتى آخر رمقٍ من حياته. وبقي يلقي المحاضرات متنقلاً في بلدانٍ كثيرةٍ عربيةٍ وأوروبيةٍ يحمل علم القضية وحقوق أبنائه الفلسطينيين، مسلمين ومسيحيين، بكل جرأة واعتزازٍ وبفصاحته المشهورة بالعربية والفرنسية.

وكم كان يردد رغبته في العودة إلى فلسطين ليلتقي بأبنائه الفلسطينيين، ليكون قريبا إليهم ويشاركهم في آلامهم ومعاناتهم، وكم بذل من الجهود لأجل تأمين المساعدات على أنواعها لدعم المؤسسات الفلسطينية، ولا سيما الاجتماعية في القدس والضفة الغربية. وأصبح رمزا للقضية الفلسطينية وعلما خفاقا لها، وقد حاولت إبان خدمتي في القدس، أن أرتب له زيارة للقدس حبيبته، ولكن من دون جدوى، وقد سمح للكثيرين من المناضلين أن يعودوا إلى القدس، ولكن ليس له، لأن عودته تعني الكثير الكثير محليا وعالميا. خرج من سجنه بكامل ثيابه الأسقفية وقبل أرض فلسطين لآخر مرة قبل أن يستقل الطائرة إلى روما يوم السادس من تشرين الثاني 1977”.

وخت:م “إنه سوري المنشأ، فلسطيني الكفاح، عربي الهوية، .. إنه شخصية فلسطينية سورية عربية شاملة، نحتاج إلى كبوجي اليوم كما في الأمس، ونحتاج إلى أمثاله في الدفاع بصدق وإخلاص عن القضية الفلسطينية أم القضايا العربية، لا بل العالمية”.

برقية البابا

ثم تلا السفير كاتشيا نص برقية التعزية من البابا فرنسيس، والتي نقل فيها تعازي البابا الى البطريرك لحام وأبناء طائفة الروم الملكيين الكاثوليك، سائلا الله ان “يكافئه ويتغمده في احضانه السماوية بنور وسلام”.

طوبجي

ثم كانت كلمة للرئيس العام للرهبانية الباسيلية الحلبية الارشمندريت نجيب طوبجي اعتبر فيها ان كبوجي “كانت جرأته وشجاعته تدفعه الى رفع الصوت عاليا في وجه الاحتلال في سبيل صون القضية الفلسطينية وحماية ابناء فلسطين فكان يحامي عن الضعيف والمظلوم وينتصر للحق ويندد باطماع الاحتلال الغاشم ولم يكن له من وراء ذلك مطلب او مرأب سوى الدفاع عن حقوق الله والزود عن حرية الانسان وكرامته”.

جريصاتي

وألقى الوزير جريصاتي كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، “الذي نقل الى البطريرك غريغوريوس الثالث لحام التعزية مشيرا أنه “نذر عمرا ناهز القرن في النضال من اجل تحرير القدس من الاحتلال الذي اوقعها في ظلم ما عرفته شرائع ارض ولا قبلت به نواميس سماء.. عرفته سند عزم في زمن نحتاج الى رفعة الانتماء الى الحق، فزادتني شهادته للمقدسات استنارة بمثاله. اليوم في غيابه، يبقى حاجة شرقنا وعالمنا العربي، الى الاخلاص لقيمهما في محيطهما والعالم”.

وسام رئيس الجمهورية

ثم وضع الوزير جريصاتي بإسم الرئيس عون وسام الارز الوطني من رتبة كومندور على نعش الراحل، ونقل الجثمان الى دير المخلص للرهبانية الباسيلية الحلبية في صربا حيث ووري في الثرى في مدافن الرهبان الحلبيين.

“منتدى الفكر“

و من صور، أفاد مراسلنا جمال خليل بأنّه تكريماً للمطران كبوجي، أقام “منتدى الفكر والأدب” احتفالاً تأبيناً حاشداً تحت عنوان “تحية للمطران المقاوم”، وذلك في قاعة المنتدى بحضور عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب نوّاف الموسوي، عضوَيْ “كتلة التنمية والتحرير” النائبين عبد المجيد صالح وعلي خريس، مسؤول حركة “أمل” في إقليم جبل عامل المهندس علي اسماعيل، رئيس دائرة التعليم الابتدائي في وزارة التربية هادي زلزلي، رئيس “منتدى الفكر والأدب” الدكتور غسان فران، ممثلين عن الفصائل الفلسطينية، وعدد من العلماء من مختلف الطوائف الدينية، وفاعليات وشخصيات بلدية وثقافية واجتماعية وأدبية ومدعوين.

وبعد دقيقة صمت، تحدث فران فأشار إلى أنّ المطران الفدائي كبوجي أصبح عنواناً بارزاً من عناوين القضية الفلسطينية”، واعتبر النائب الموسوي أنّ المطران كبوجي كما كان قلبه على المقاومة الفلسطينية كان قلبه على المقاومة في لبنان”، في حين أشار النائب خريس إلى أنّ “المطران كبوجي هو عنوان الوحدة والمقاومة والتضحية”، ورأى النائب صالح “أن المطران كبوجي شخصية روحية مناضلة تشكّل جزءاً لا يتجزء من كرامة الإنسان العربي والإسلامي والمسيحي”.. كما أُلقيت عدّة كلمات بالمناسبة.

“تيار الفجر“

ووجّه رئيس “تيار الفجر” الحاج عبدالله الترياقي، في بيان، “تحية للمطران كبوجي ولكل المجاهدين والمناضلين من أجل الحرية واﻻنعتاق من نير اﻻستكبار والظلم والعبودية في فلسطين وفي كل ساحات الحرية”.

“ندوة العمل العربي”

وفي السياق، دعا رئيس “ندوة العمل العربي” شربل شلهوب، في بيان، الى اقامة مهرجان تأبيني للمطران كبوجي مطران فلسطين والعروبة.