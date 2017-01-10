وزير البيئة عرض ونقيب الأطباء مجالات التعاون

التقى وزير البيئة طارق الخطيب في مكتبه بالوزارة، قبل ظهر أمس، نقيب الأطباء في لبنان الدكتور ريمون الصايغ، بحضور رئيس بلدية الدامور شارل غفري، وجرى عرض لسبل التعاون بين الوزارة ونقابة الاطباء.

إثر اللقاء، قال الصايغ: “كانت زيارة صداقة للوزير الخطيب، وقد وضعنا خبراتنا كنقابة بتصرفه وبتصرف وزارة البيئة، وهناك مجالات عديدة للتعاون سواء لناحية مكافحة تلوث الهواء والمياه ومعالجة النفايات الطبية”، ذاكراً أنّه “سيتم تحضير شيء مشترك بين نقابة الاطباء ووزارة الصحة ووزارة البيئة ونقابة اصحاب المستشفيات حول معالجة النفايات الطبية الخطرة وغير الخطرة”.

وتمنّى أن “تصل الدراسات القانونية والبيئية والصحية التي وضعت سابقا الى خواتيم فيكون لدينا قانون على مستوى لبنان وعلى مستوى العام 2017”.