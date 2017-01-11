استعدوا في الايام المقبلة للتقلبات الجوية…كتل هوائية رطبة وباردة

دلال ديب

تستمر الاجواء مستقرة نسبيا اليوم والغد بينما تخرقها تقلبات جوية يوم الجمعة المقبل وليل السبت الأحد نتيجة كتل هوائية رطبة وباردة يتأثر بها الحوض الشرقي للمتوسط أحيانا.

الاربعاء:
طقس مستقر نسبيا غائم جزئيا مع احتمال لبعض الذخات المطرية الخفيفة خاصة على السواحل الشمالية، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٨ و ١٧ درجة، الرياح تكون متقلبة ١٥ الى ٢٥ كم والبحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٩درجة والرطوبة تتدنى لتسجل بين ٥٠ و ٨٥٪‏.

الخميس:
طقس مستقر غائم جزئيا بسحب عالية عموما مع ارتفاع في درجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٩ و ١٨ درجة.

الجمعة:
طقس متقلب مع تساقط امطار متفرقة خلال النهار وتتساقط ثلوج على ال ١٤٠٠م وتنخفض الحرارة قليلا وتتراوح ساحلا بين ٩ و ١٧ درجة.

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