الإدعاء على 12 من الجمارك في ملف الإنترنت غير الشرعي

أعلن رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله «الإدعاء على 12 شخصا من الجمارك ومن عاملي تخليص البضائع بتهمة تلقي رشاوى وإدخال معدات بطريقة غير شرعية إلى الأراضي اللبنانية في ملف الإنترنت غير الشرعي».

وأكد أن هذا الملف «لا يزال ضمن مرحلة الدفوع الشكلية والمسارات القضائية والمطلب سيبقى بضرورة الإسراع في بته».

فقد عقدت اللجنة جلسة، لها امس في مجلس النواب، برئاسة النائب فضل الله وحضور وزير الاتصالات جمال الجراح والنواب: عباس هاشم، سيرج طورسركيسيان، زياد القادري، عمار حوري، آلان عون، اميل رحمة، وهاني قبيسي.

وقال فضل الله بعد الجلسة:«استمعنا الى وزير الاتصالات الجديد جمال الجراح في شأن برنامج عمل الوزارة في المرحلة المقبلة ومجموعة الملفات المتعلقة بعمل وزارة الاتصالات، وناقشنا الملف الدائم على جدول اعمال لجنة الاتصالات والمتعلق بالانترنت غير الشرعي والمتخابر الدولي غير الشرعي ايضا، وما تبلغناه من القضاء العسكري من خلال الاتصالات سواء معنا او مع الوزير الجراح في جديد هذا الملف وما يتعلق بعمل القضاء العسكري هو انه «تم الادعاء على 12 شخصا بتهمة تسهيل استيراد المعدات التي تستجر الانترنت غير الشرعي، بعضهم في الجمارك، وبعضهم من العاملين في مجال تخليص البضائع وقد ادعي على هؤلاء في تهمة تلقي الرشاوى وتسهيل ادخال معدات غير شرعية وغير قانونية الى الاراضي اللبنانية ، ووجوب محاسبة من استوردت لأجله هذه المعدات واستخدمها في مجال استجرار الانترنت غير الشرعي.

اضاف:الامر الآخر الذي تبلغناه من القضاء العسكري ان القرار الظني الذي اصدره القاضي رياض ابو غيدا في شأن ما حصل في محطة الزعرور قد تحول الى المحاكمة. وفي النهاية، هذا الموضوع سلك المسار القانوني المطلوب وهناك اشخاص محددون ادعي عليهم بتهمة الاعتداء على موظفين او بمنعهم من القيام بعملهم او ما شابه. والآن حيثيات القضاء الظني نشرت وحيثيات المحاكمة يصبح شأن المحكمة المختصة واختصاصها والتي ستتابع هذا الموضوع.

واكد ان هذا الامر لا يزال في مرحلة الدفوع الشكلية والمسارات القضائية التي تذهب الى وقت لا ندري كم يستغرقه لكنه مطلب سيبقى ملحاً للاسراع في بته. وما تبلغه الوزير الجراح من الجهات القضائية ان ملف التخابر الدولي غير الشرعي هناك جلسات له في 26 و27 من الحالي مرتبطة بهذا الموضوع، وانه كوزارة مختصة وجهة مدعية هي مكملة في هذا الموضوع ومستمرة في ملاحقة هذا الملف حتى نصل الى النهاية المنشودة «.

وامل ان تستكمل المسارات القضائية ولا نصطدم بأي معوقات سياسية».

وقال: بالنسبة لملف الفايبر وهو المشروع الذي دفعت الدولة اللبنانية عليه 55 مليون دولارا سمعنا كلاما مختلفا عما كنا نسمعه في الماضي داخل اللجنة نفسها لان الى 4G وال DSL لا يمكن ان يتطورا ولا يمكن ان يسيرا بالشكل المطلوب اذا لم يستكمل هذا المشروع، علما اننا في السابق كنا نسمع شيئا مختلفا، وبالتالي قيل لنا اليوم (امس) ان هذا هو مشروع حيوي واساسي وأن فيه مشكلات معينة متعلقة بتمديدات الكابل، لكن ما سمعناه وفي ملف آخر كنا سبق وأثرناه داخل اللجنة هو التجهيزات التي اشترتها الدولة اللبنانية بقيمة 6 ملايين و700 الف دولار، وهذه التجهيزات موجودة في مخازن لم تستخدم، ومدفوع من ثمنها مليون و400 الف دولار تقريبا والباقي لم يسدد حتى الآن. وهذه التجهيزات يمكن ان تكون صالحة، ويمكن ان تكون غير صالحة.

اضاف:ليس هناك شخص في لبنان لا يشكو من هذا القطاع. فالشكوى إما من بطء الخدمة وإما بالاسعار المرتفعة، وبالتالي الجميع يطالب بمعالجة هذا الخلل.

واذ اكد ضرورة توسعة السنترالات، فانه لفت الى انه منذ عام 1994 الى اليوم لم يتم تطوير شبكة الهاتف الثابت بالشكل المطلوب ولم تجرِ أي صيانة لهذه السنترالات.

ورداً على سؤال قال: تحدثنا ايضا في موضوع الاسعار وبضرورة اعادة النظر فيها. وهذا كان مطلبا دائما لنا في اللجنة لأننا نقارن الاسعار بالدول المحيطة بنا ونقول يجب ان تدرس سواء اسعار الانترنت او التخابر، والموضوع لا يرتبط فقط بالهاتف الخليوي انما ايضا اسعار الانترنت ليست اسعارا رخيصة قياسا بأسعار الخارج وبجودة الخدمة».

وعن التسوية في موضوع التجهيزات، قال: «أبلغنا الوزير الجراح ان الشركة التي ورَّدت هذه التجهيزات قبضت مبلغا من المال، والوزارة حددت السعر ب 6 ملايين و700 ألف دولار، وقيل ان هناك مساعي حول تسوية لدفع جزء من هذا المبلغ للشركة وتبقى هذه الاجهزة والمعدات ملكاً للوزارة، هذه هي التسوية التي كانت بين الوزارة والشركة المعنية، حسبما ابلغنا به الوزير والتفاصيل باتت لدى وزارة الاتصالات، لكن الوزارة تقول انها لن تمشي بهذه التسوية لترى من يتحمل المسؤولية.

وعن حملة «سكر خطك»، قال: «جرى التطرق الى هذا الموضوع وتحدثنا عن الاسعار وعن المطالب الشعبية المحقة وبضرورة خفض الاسعار ومعالجة بعض الامور المتعلقة بعمل الشركات وبطريقة التشريج وتوقيف الخطوط وبالمبالغ التي دفعت ثمن الخطوط وما شابه، وأبدت الوزارة كل تجاوب وانفتاح وانها حاضرة لمعالجة هذا الموضوع وأن تستقبل اصحاب هذه الحملة وتستمع الى مطالبهم».