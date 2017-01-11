الحريري يُؤكّد إلتزام الحكومة بإجراء الانتخابات في موعدها والوصول إلى قانون جديد

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ان حكومة استعادة الثقة ملتزمة بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، لكن التزامنا الأكبر هو الوصول إلى قانون جديد للانتخابات، مبدياً تفهمه لهواجس رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط حيال القانون الجديد، مشيراً إلى ان «هدفنا من التوافق هو ان نريح جميع الطوائف لا ان نثير هواجسها».

وإذ أكّد تفاهمه مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أعلن ان موضوع تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان لم يطرح بينهما.

ونوّه الرئيس الحريري، خلال استقباله أمس مجلس نقابة الصحافة برئاسة عوني الكعكي، بكلام الرئيس عون إلى قناة «الاخبارية السعودية»، مشيراً إلى ان تفاهمه مع عون ينطلق من أمرين: ممنوع الانقسام السياسي وممنوع العودة إلى المرحلة السابقة، والثاني ان أي شيء يهم المواطن يجب تسهيل إنجازه عبر الحكومة، ملاحظاً ان هذا التعاون يبديه أيضاً الرئيس نبيه برّي وكل القوى السياسية الممثلة في الحكومة.

وأثنى الرئيس الحريري على جهود القوى الامنية والجيش اللبناني في مكافحة الارهاب وقال: هذا امر واضح للبنانيين والتهديد موجود ولكن قدرنا ان نحافظ على بلدنا وترسيخ الامن والاستقرار فيه.

ولاحظ ان الاحتقان بين اللبنانيين تراجع كثيرا وقال: بدأنا نشتغل سياسة، بعدما كنا نشتغل ببعضنا البعض، ومشروع رئيس الجمهورية ومشروعنا هو ان نقوم بالبلد، وموضوع مكافحة الفساد يهمنا كلنا ولا بد من تعميم المكننة في كل دوائر الدولة لمكافحة الفساد.

وتحدث الرئيس الحريري عن قانون الانتخاب وقال: هناك اقتراحات عديدة ولكننا نعمل على التوافق على مشروع قانون واحد لنرسله الى المجلس النيابي. نحن ملتزمون باجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد ولكن التزامنا الاكبر هو الوصول الى قانون جديد للانتخابات.

اضاف»ان مراعاة النسبية تحظى بدعم الكثير من القوى السياسية اما انا شخصيا فاضيف اليها التزامي بالكوتا النسائية، لانه يجب تعزيز دور المراة في الحياة السياسية العامة.

وسئل عن مواقف النائب وليد جنبلاط بخصوص قانون الانتخابات الجديد فاجاب: وليد بك عنده هاجس اساسي وهو جزء من المكون الوطني ويمثل الدروز، وهدفنا من التوافق ان نريح جميع الطوائف لا ان نثير هواجسها.وليد بك لديه وجهة نظره وهو منفتح على الحوار وانا معه في هذا الامر.

وعن زيارة الرئيس عون الى السعودية قال: الاساس هو اللقاء بين خادم الحرمين الشريفين والرئيس عون وستلمسون انفتاحا كبيرا في العلاقات وعودة السياحة والاستثمارات السعودية الى لبنان وكل ما يساهم في النهوض الاقتصادي الذي تعمل عليه حكومتنا.

وسئل الرئيس الحريري عما يتردد عن احتمال تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان فاجاب: هذا الموضوع اثير في الاعلام فقط ولم يتم التداول به بيني وبين الرئيس عون. حاكم مصرف لبنان قام بعمل كبير لمصلحة لبنان وكلنا نعرف مدى اهمية الاستقرار النقدي في اقتصادنا.

البعض يحاول الايحاء وكأن هناك فريقا ضد آخر في هذا الموضوع وهذا ليس صحيحا ونحن مجمعون على مصلحة البلد.

وسئل عن موضوع الهندسة المالية الاخيرة التي قام بها حاكم مصرف لبنان فاجاب:كانت ضرورية في حينها ولا تنسوا انها تمت قبل انتخاب رئيس الجمهورية، وفي فترة من الفراغ السياسي وانعدام الثقة ولم يكن احد يعرف الى اين كان يتجه البلد في غياب رئيس للجمهورية في حينه.

وختم الرئيس الحريري حديثه برؤية الحكومة للنهوض الاقتصادي فقال: مع ان عمر هذه الحكومة محدود ومرتبط بانجاز الانتخابات النيابية، بالرغم من ذلك ستشكل لجنة وزارية تطلق مبادرات وتتخذ اجراءات لاعطاء سلسلة حوافز في مجال تشجيع الاستثمارات وتأسيس الشركات ومواجهة الافلاس ومساعدة القطاعات الصناعية وسواها وتخفيف الاعباء عن المواطنين، فالرسوم البلدية مرتفعة ويجب اعادة النظر فيها لتكون عادلة، وباختصار فان تنشيط الاقتصاد يلزمه عدة صدمات ايجابية لتعود الحركة اليه واهمها اعادة الثقة بين المواطن والدولة ومكافحة الفساد في مختلف ادارات الدولة وهذا امر يتم عبر آليتين، الاولى تعميم المكننة كما ذكرت سابقا والثانية رفع اليد السياسية عن القضاء ومحاسبة كل مرتكب.

وردا على بعض الانتقادات حول موضوع النفط قال الرئيس الحريري: كل ما قمنا به اننا اقرينا المراسيم التطبيقية الاربعة الاهم لتنفيذ ما اقر في الحكومتين السابقتين. ورشة النفط انطلقت ونأمل ان ينضم لبنان قريبا الى هيئة دولية تضمن الشفافية في كل ما يتعلق بمراحل استخراج النفط والغاز.

لقاءات

والتقى الرئيس الحريري قائد قوات الطوارىء الدولية العاملة في الجنوب الجنرال مايكل بريي الذي قال بعد اللقاء: كان لقاء مشجعا جدا مع الرئيس الحريري وبحثنا في الوضع الراهن في جنوب لبنان والهدوء المخيم هناك واهمية مهام اليونيفل في مساعدة القوات المسلحة اللبنانية للمحافظة على هذا الهدوء، وكان الاستماع الى وجهة نظر الرئيس الحريري حول تلك المسألة مشجعا جدا.

اضاف: كما اطلعته على الوضع السائد حاليا، وان هناك فريقا للامم المتحدة قادما من المقر الرئيسي في نيويورك لاجراء مراجعة استراتيجية، وقد ابدى الرئيس الحريري ارتياحه لعمل اليونيفيل وكنت سعيدا لسماعي دعمه في كل وقت كان اذا كان هناك من وضع دقيق في جنوب لبنان وسنعمل سويا مع القوات المسلحة اللبنانية للمحافظة على الامن حتى لا نسمح باي سوء تفاهم وسوء حسابات قد تؤدي الى نزاع او مشكلة في المنطقة.

وكان الرئيس الحريري قد استقبل سفيرة النروج في لبنان لين ليند وعرض معها آخر المستجدات والعلاقات الثنائية.

كما استقبل السفير الروسي في لبنان الكيسندر زاسبكين في حضور مستشار الرئيس الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان وتناول البحث آخر تطورات الاوضاع محليا واقليميا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

والتقى الرئيس الحريري السيد توفيق سلطان الذي قال بعد اللقاء: بعد انتخاب فخامة الرئيس وتشكيل الحكومة الجديدة وعودة مجلس النواب الى الانعقاد، رأيت أنه من واجبي التشاور مع الرئيس الحريري فيما يخص مشاريع طرابلس المتوقفة لفترة بسبب غياب عمل مؤسسات الحكومة.

أضاف: ان طرابلس متفائلة بالعهد الجديد وبوجود الرئيس الحريري وبان مشاريعها المتوقفة ستلقى منه كل الاهتمام، من هنا أريد أن أزف بشرى الى اهالي عاصمة الشمال، وهي ان البنك الاسلامي اقّر زيادة المبلغ المخصص لمرفأ طرابلس من 68 مليون دولار الى 86 مليون دولار، بعد أن لحظ المشروع مداخل المرفأ من الجسر المقام في المدخل الجنوبي الى المدخل الشمالي.

وختم سلطان قائلا: طرابلس كلها تدعم الرئيس الحريري في عمله الحكومي وتأمل منه كل خير، كما تعودنا منذ أيام الشهيد الرئيس رفيق الحريري.

برقيات

من ناحية اخرى ابرق الرئيس الحريري الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي معزيا باستشهاد الجنود المصريين خلال الهجوم الارهابي في مدينة العريش.

كما ابرق الرئيس الحريري الى الرئيس الايراني حسن روحاني معزيا بوفاة الرئيس الايراني السابق ورئيس مصلحة تشخيص النظام في ايران اية الله علي اكبر هاشمي رفسنجاني.

وابرق الرئيس الحريري الى رئيس الوزراء اليوناني الجديد اليكسيس تسيبراس مهنئا بتوليه مهامه الجديدة.

ومساءً استقبل الرئيس الحريري في «بيت الوسط» وفدا من «جامعة بيروت العربية» برئاسة رئيس الجامعة الدكتور عمرو العدوي، في حضور النائب عمار حوري، في زيارة تهنئة، وابلغه العدوي حصول كلية الحقوق في جامعة بيروت العربية على الاعتماد الدولي، بحيث توج ذلك بقية الاعتمادات التي حصلت عليها الجامعة، وقد دعوناه لحضور الحفل الذي سيقام برعايته في 31 الشهر الجاري للمناسبة.

والتقى الرئيس الحريري مؤسس فرقة «كركلا» الفنان عبد الحليم كركلا.