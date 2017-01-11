الرياشي: الهبة السعودية تأخذ منحاها الصحيح

أوضح وزير الاعلام ملحم الرياشي «ان القراءة الاوّلية لزيارة رئيس الجمهورية ميشال عون والوفد المرافق الى السعودية إيجابية»، لافتاً الى «ان الإيجابيات بدأت تظهر على الأقل سواء في اسلوب التعاطي مع الوفد اللبناني الذي تميّز بضيافة خاصة من الملك للوفد اللبناني الى جانب اللقاءات الثنائية ولقاء الرئيس مع الملك التي اظهرت اهتماماً كبيراً بلبنان وبالتعاون بين لبنان والمملكة وتبادل الخبرات والخدمات».

واشار في تصريح من الرياض الى ان «الامور تأخذ منحاها الصحيح في شأن مصير الهبة السعودية للبنان».

وعن إثارة قانون الانتخاب في لقاء ضمّه ووزير الخارجية جبران باسيل ووزير المال علي حسن خليل ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ووزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، اجاب الرياشي «كان حديثا جانبيا وليس حديثا في صلب الموضوع. كان النقاش عاما للبحث في معايير مشتركة لقانون الإنتخاب واهمية ان يكون هناك قانون انتخاب والا نبقى على قانون «الستين».