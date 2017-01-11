المفتي دريان: السعودية حاضنة المسلمين

واصل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان زيارته إلى المملكة العربية السعودية، حيث التقى المسؤولين في “منظّمة التعاون الإسلامي” في جدة، وجرى عرض الأوضاع اللبنانية والعربية.

وقال المفتي دريان: “إن اللبنانيين يقدّرون عالياً مواقف المملكة العربية السعودية تجاه لبنان، والمساعي الخيرة التي تقوم بها لمساعدة مؤسسات الدولة اللبنانية بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وهي الحاضنة لقضايا العرب والمسلمين، وفي مقدمتها لبنان للخروج من أزماته السياسية والاقتصادية والأمنية”.

وأكد المفتي دريان أنّ “قضية فلسطين ستبقى قضية العرب والمسلمين المركزية”.

وزار المفتي دريان والوفد المرافق له، مقر “هيئة الإغاثة الإسلامية”، والتقى الأمين العام للهيئة حسن شحبر والمدراء الإقليميين الذين شرحوا جهود الهيئة الإنسانية في شتى مناطق العالم الإسلامي.

وأشاد المفتي دريان بـأعمال الهيئة، ودعا الى “مزيد من التنسيق بين الهيئة ودار الفتوى في المجال الرعائي والإغاثي في لبنان”.

ثم كانت هناك مداخلات للوفد المرافق لكل من: مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، القاضي الشيخ خلدون عريمط، رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت المهندس أمين الداعوق، المدير العام لدار الأيتام الإسلامية الدكتور خالد قباني، الأمين العام للجنة الحوار الإسلامي الدكتور محمد السماك، مستشار مفتي الجمهورية عضو المجلس الشرعي الدكتور رضوان السيد.