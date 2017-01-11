المفتي عبدالله: المطلوب حوار حضاري بين الشعوب والأنظمة

رأى مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبدالله أنّ “اللبنانيين خاصة الأمة والإسلامية عامة، بما فيها من مسلمين ومسيحيينيستطيعون أن يُجمِعوا على أهداف واحدة تخدم الجميع وفيها مصالح الأوطان لجهة الأمن والاستقرار والطمأنينة والأمان وبالخصوص إذا ما استطعنا ان نتجاوز الخطوات الأولى نحو (كلمة سواء) تلك الكلمة التي دعانا إليها الباري عز وجل في الأديان السماوية وردّدها الإمام القائد السيد موسى الصدر”.

وقال المفتي عبدالله خلال استقباله وفد علماء فلسطين وعدداً من القيادات الروحية والأهلية في دار الإفتاء الجعفري في صور: “إن الحوار الإنساني والحوار الحضاري بين الناس شعوبا وأنظمة لا بد منه لكي يسقط مشاريع الفتن والذين يستفيدون من الخلافات والآراء المشوهة التي ألبسوها للدين والأديان تلك الرسالات السماوية التي دعت الى الحوار وليس الى الجدل والى الإيمان وليس الى التطرف والتعصيب”.