اكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري ان المجلس مقبل على ورشة عمل ناشطة ومكثفة للتشريع والرقابة، مشيرا الى انه عازم على عقد جلسات محاسبة مكثفة للوزارات عدا عن الجلسات التشريعية للتعويض عن مرحلة التعطيل السابقة.

وعن قانون الانتخاب ، اعتبر عون ان الوقت بات يداهمنا ويضغط علينا، وكما عبرت في السابق فإن المطلوب انجاز واقرار قانون جديد في اسرع وقت وهذا ما ينتظره اللبنانيون وما وعدت به القوى السياسية، واعرب عن خشيته من مواقف بعض اللذين سيوفهم على قانون الستين وقلوبهم معه.

وتناول بري مع النواب العديد من القضايا الحياتية والاجتماعية التي تهم المواطنين والتقصير في تقديمها له في مجالات الصحة والمستشفيات والهاتف. وشدد على متابعة المواضيع، مؤكدا ان المجلس لن يتهاون في المساءلة ومحاسبة المقصرين والمرتكبين.

كذلك تناول لقاء الاربعاء نتائج اجتماعات لجنة الاتصالات، واكد بري مجددا متابعة قضية الانترنت غير الشرعي وما يتصل بهذا الملف حتى النهاية، وتطرق لقاء الاربعاء ايضا الى استضافة لبنان بمبادرة من الرئيس بري لاجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني، وجرى التأكيد على ضرورة ان تساهم مثل هذه الاجتماعات في توحيد الصف الفلسطيني.

ونقل النواب عن رئيس المجلس وفق مصادر ان بري قلق ان تذهب الامور الى الستين في قانون الانتخاب وان معظم القوى اخذت النائب وليد جنبلاط ذريعة للتلطي وراء الستين، ولفتت المصادر الى ان الجلسة التشريعية ستعقد بين اسبوع و10 ايام.