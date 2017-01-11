مجلس الوزراء: زيارة عون للسعودية وقطر خطوة مهمة لترميم العلاقات

أعلن وزير الثقافة غطاس خوري، اثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي الحكومي، ان المجلس “وضع رؤية جديدة لمناقشة موضوع النازحين السوريين وعدل اللجنة التي لها علاقة بالموضوع”، مشيرا الى ضرورة “اعتماد استراتيجية لدى مجلس الوزراء لحل ملف النازحين السوريين والمقيمين منهم”.

واكد ان “زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والوفد المرافق الى السعودية وقطر خطوة مهمة لترميم العلاقات وسنكون الى جانب الرئيس في كل ما يخدم مصلحة لبنان”.

واشار الى انه تم “تأجيل ملف النفط بسبب وجود بعض الوزراء خارج البلاد”. وأعلن ان جلسة مجلس الوزراء المقبلة ستكون في القصر الجمهوري عند عودة الرئيس عون”.

واوضح “ان قضية طيور المطار لم تمر في هذه الجلسة اليوم”.