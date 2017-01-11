محافظ الجنوب ترأس اجتماع للوحدات الإدارية

ترأس محافظ الجنوب منصور ضو اجتماعا لرؤساء الوحدات الإدارية في محافظة لبنان الجنوبي في قاعة الرئيس رفيق الحريري بسراي صيدا الحكومي، خُصّص للبحث في تفعيل أداء الادارة من خلال بعض الخطوات التي أعلن المحافظ عن أنّها ستعتمد قريبا، ومنها اعتماد اجهزة ضبط دوام لموظّفي كل ادارات المحافظة ودوائرها والنظر في مراجعة اي شكوى ترد من اي مواطن في ما يتعلق بإنجاز المعاملات الادارية اليومية ومتابعتها، لتحديد التقصير اذا وجد ومعالجة اي عقبة قد تؤخر انجازها.

وأكد المحافظ ضو أنّ “لا تهاون مع اي موظف يظهر تقصيرا في عمله او يتأخر عن دوامه”، مشيراً الى ان “هذه الاجراءات وغيرها تأتي استكمالا لما كنا بدأنا به كمحافظة على صعيد عصرنة الإدارة وتحديثها وتفعيل اداء مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد والرشاوى والروتين الاداري”.