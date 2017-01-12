إجراءات حماية المطار تتحرك بعد حادثة طائرة «الميدل إيست» وتغريدة جنبلاط

إذا كانت طيور النورس لم تمر في مجلس الوزراء، بحسب تعبير وزير الثقافة الدكتور غطاس خوري، الذي تلا مقررات جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس في السراي الكبير برئاسة الرئيس سعد الحريري، فان الحادثة التي تعرّضت لها إحدى طائرات شركة طيران الشرق الاوسط، لدى هبوطها أمس الاول على المدرج الغربي لمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت عندما تعرّضت لسرب من هذه الطيور وكادت تصطدم بها، حضرت بقوة في الجلسة، الى جانب تغريدة رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط عبر «تويتر» والتي جاء فيها: «أياً يكن الثمن يجب إبعاد مكب النفايات عن مطار بيروت كي لا تقع الكارثة»، مضيفاً: بالأمس شارفناها على لحظة «كانت بدورها حاضرة، وإن لم تأتِ على ذكرها في مقررات الجلسة، إلا ان وزير البيئة طارق الخطيب أثار الحادثة خلال الجلسة، رابطاً إياها باستمرار العمل في مكب الكوستابرافا، مما حدا بوزير الاشغال يوسف فنيانوس بالطلب من الرئيس الحريري ان يشرح الموضوع، ولا سيما وانه يتصل بقطاع تهتم به وزارته كونه يتصل بمطار بيروت، لكن الرئيس الحريري طلب منه ان ينتظر الى بعد انتهاء الجلسة، للبحث معه في الموضوع.

وبالفعل، اجتمع الرئيس الحريري فور انتهاء الجلسة بالوزير فنيانوس، الذي عزا سبب تواجد طيور «النورس» بكثرة في محيط المطار إلى مطمر «الكوستابرافا»، ومصب نهر الغدير، مشيراً الى انه أثار هذه المواضيع اليوم (امس) في الجلسة، وأن الرئيس الحريري سارع بعد ان اطلع على كافة التفاصيل، الى إعطاء توجيهاته الى مجلس الإنماء والاعمار للقيام بكل ما يتطلبه هذا الأمر لإبعاد الطيور من محيط المطار. ولغاية الآن ما تمّ اتخاذه من إجراءات هي وضع نوع من الأجهزة في «الكوستابرافا» والمطار تقوم باصدار أنواع من الأصوات، كصوت الباشق وغيرها من الطيور الكبيرة والترددات لإبعاد طائر النورس ومنعه من الاقتراب. لكنه لفت الى أن كمية هذه الأجهزة ليست كافية، لذا اخذ الرئيس الحريري قراراً فورياً بزيادة هذه الآلات بناء على طلب وزارة الاشغال والتقرير الذي رفعته المديرية العامة للطيران المدني.

وفي ما يتعلق بمصب نهر الغدير لم ينتظر الرئيس الحريري بل على العكس فقد طلب من وزير الطاقة ومن رئيس مجلس الإنماء والاعمار المباشرة فوراً في العمل من دون انتظار أي قرارات أخرى لإبعاد هذا الخطر الداهم على موضوع الطيران.

سئل: يعني سيتم الاكتفاء بزيادة هذه الآلات أو هناك بحث بموضوع النفايات خاصة بعد تغريدة النائب جنبلاط؟

أضاف: «نحن اليوم أمام وضع طارئ لا أريد الحديث عن الهيكلية او عن اي أمر آخر،أنا لم أطلع على ما قاله النائب جنبلاط بالنسبة للمطار، وما نعرفه أنه يوم أمس وقبلها تمت اثارة الموضوع في الصحف عدة مرات، ونحن نعترف أن هناك خطرا تسببه الطيور بالنسبة لحركة الطائرات المدنية، وسنتخذ كل الاجراءات اللازمة ونقل المطمر أمر يعود لوزارة البيئة والى مجلس الوزراء مجتمعا، وذهبت اليوم لمعالجة الخطر الذي تسببه الطيور.

وأؤكد أن المطمر ليس من اختصاص وزارة الاشغال، كذلك نهر الغدير الذي هو من اختصاص وزارة الطاقة لكن النتائج المترتبة على ذلك تؤثر على حركة الطيران المدني، وقد أعطى الرئيس الحريري توجيهاته في هذا المجال وإن شاء الله ابتداءً من اليوم سيبدأ العمل إن كان في مصب نهر الغدير أو بالنسبة الى مطمر الكوستابرافا.

وردا على سؤال قال الوزير فينيانوس، ان مجلس الإنماء والإعمار كُلف لإيجاد الوسيلة الفضلى، وقد أعطى الرئيس الحريري توجيهاته الى المجلس لأن يبدأ العمل منذ اليوم في هذا الموضوع وأن هناك اقتراحين في هذا الشأن: الأول من وزارة الاشغال واستعدادها لأن تغطي المسار لمصب نهر الغدير، أي من مكان التكرير حتى البحر، ولكن وجدنا أن الامر لن يعطي النتيجة المرجوة ويحتاج الى وقت طويل، فاقترحنا وضع شباك، لكن المسؤولين في الجمعيات البيئية اعترضوا لأن ذلك قد يؤدي الى وقوع ارجل الطيور في الشباك مما يؤدي الى موتها. كما تم تقديم إقتراح جديد وهو أن يوضع قسطل يصل الى عمق البحر مع العلم أن بعض الجمعيات البيئية ستعترض، ولكن الآن الحاجة ماسة للتصرف بسرعة، وبعد ذلك نعالج الامر بهدوء. مع العلم أن العوامل الجديدة التي طرأت من حيث تدفق نهر الغدير بقوة ووجود مطمر الكوستا برافا هي التي ساهمت بزيادة عدد الطيور.