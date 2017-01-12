الحريري التقى وزراء ومفتي طرابلس وبطريرك الأرمن ووفدي «حماس» والدفاع المدني

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أمس في السراي الحكومي رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان وأجرى معه جولة أفق عامة حول آخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة.

بعد اللقاء قال الرئيس سليمان: الزيارة هي بالاساس للتهنئة بتشكيل الحكومة وللتمني بالتوفيق خلال مسار الحكومة والموضوع الاساسي المطروح هو موضوع قانون الانتخاب والذي ينتظر الجميع صدوره، النسبية هي موضوع مطروح منذ زمن وهو يتوافق مع التركيبة اللبنانية، ولكن هناك هواجس كثيرة لاسباب معروفة اولها وجود السلاح. هناك هواجس عند افرقاء، اكانت صحيحة او غير صحيحة، الا انها هواجس موجودة. لذلك اعتقد انه في هذه الحال اللجوء الى قانون مختلط او اي خطوات اخرى مثل التأهيل ستحدث «خبصة» في القانون النسبي وستبدد قيمته واهمية اعتماده مستقبلا، لذلك انا افضل التريث. بالتأكيد يجب اجراء الانتخابات على اساس قانون اكثري ويمكن ان لا يكون لولاية كاملة ويدرس تطبيق الطائف كاملا، باعتماد اللامركزية الادارية وانشاء مجلس للشيوخ. واعتقد ان تطبيق هذين البندين، يبدد من هواجس الذين لديهم هواجس حيال هذا الامر. واذا كنا سنكمل في الموضوع فلنسارع الى اقرار استراتيجية دفاعية في لبنان لكي يطمئن الناس ان السلاح سيصبح بوقت قريب في يد الدولة اللبنانية فقط، وهذا امر يبدد الهواجس لدى قسم كبير من الناس. اضاف: بالتأكيد يجب إجراء الانتخابات حتى لو لم يكون القانون قانونا جديدا، فتداول السلطة حتى وفق القانون القديم يجب ان يحصل، فالبديل ليس تأجيل الانتخابات وتمديد الولاية.

سئل: حتى ولو كان ذلك وفق قانون الستين؟ اجاب: حتى لو وفق اي قانون، ابغض الحلال قانون الستين ولكنه افضل من قانون غير معروف الى اين يوصلنا؟ المختلط مع قوانين مزدوجة، دستورياً، قد يعتمد وقد لا يعتمد، فالدوائر ليست معروفة بعد. ما طرحناه انا شخصيا و«لقاء الجمهورية»، هو اجراء الانتخابات على مستوى المحافظة والنسبية الكاملة وتخفيض سن الاقتراع الى 18 عاما، و ان يكون الصوت التفضيلي على مرشح واحد من ضمن اللائحة ومن ضمن الدائرة الانتخابية للمقترع، وهذا يحاكي ولو قليلا من يطالب بالدائرة الفردية او الصوت الواحد، ولكن اي تداخل بهذا الموضوع سيخلق ارباكات واسئلة وقد يضيّعنا ويخلق اشكالية، وسنقول حينها ان القانون النسبي لا ينفع، لذا يجب ان نتروى لنطبق النسبية الحقيقة كاملة او نوجد صيغة اخرى».

وزراء

واستقبل الرئيس الحريري وزير الدولة لشؤون حقوق الانسان ايمن شقير الذي قال اثر اللقاء: كان الاجتماع مع الرئيس الحريري في غاية الايجابية، وأطلعت منه على رؤيته لملف حقوق الانسان وتوافقنا على تسريع العمل لتأمين الهيكلية الإدارية للوزارة، وأعلن رئيس الحكومة أن هناك إمكانية لإنشاء وزارة لحقوق الإنسان في المستقبل بالتوافق مع رئيس الجمهورية لأهمية هذه الوزارة التي تعطي صورة إيجابية للبنان أمام الدول المتطورة والمحافل الدولية. وتمنيت عليه تفعيل الهيئة الوطنية لحقوق الانسان التي وردت في البيان الوزاري وقد أعطى تعليماته للمباشرة الأسبوع المقبل في إنشاء هذه الهيئة وأشكره على ذلك.

كما التقى الرئيس الحريري وزير العمل محمد عبد اللطيف كبارة في حضور مستشار الرئيس الحريري لشؤون منطقة الشمال عبد الغني كبارة، وقال وزير العمل بعد اللقاء: كان الاجتماع لمتابعة شؤون وزارة العمل وبحثنا في بعض المشاريع التي يجب أن تدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء، إضافة الى عدد من المشاريع الخاصة بمدينة طرابلس، وقد أبدى الرئيس الحريري تجاوبا كاملا وستتم متابعة هذه المشاريع ومنها حلّ أزمة السير في المدينة لتسهيل أمور المواطنين».

واجتمع الرئيس الحريري ايضا مع وزير المال علي حسن خليل وعرض معه الاوضاع العامة وشؤون وزارة المال.

كما التقى وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي وعرض معه المستجدات وشؤونا وزارية.

واجتمع الرئيس الحريري مع مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار.

بطريرك الأرمن

واستقبل الرئيس الحريري بطريرك الأرمن الكاثوليك غريغوريوس بدروس العشرين على رأس وفد ضم النائب سيرج طور سركسيان والنائبين السابقين جاك جو خدريان وانطوان شادر والمطران جورج اسودريان الذي قال بعد اللقاء: الزيارة جاءت لتهنئة الرئيس الحريري بتوليه رئاسة الحكومة، وتمنينا له كل الخير والنجاح، لا سيما أن لبنان واللبنانيين بحاجة اليوم لكي يروا الامل الجديد بعد انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتولي الرئيس الحريري رئاسة الحكومة هو ابن الشعب وخادمه.

واستقبل وفدا من حركة حماس برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق في حضور رئيس لجنة الحوار اللبنانية – الفلسطينية الدكتور حسن منيمنة.

بعد اللقاء قال أبو مرزوق: كان اللقاء طيباً مع الرئيس الحريري وقدمنا له التهنئة على مبادرته الكريمة التي أطلقها والتي أعادت وضع لبنان على الخارطة السياسية بشكل صحيح. كما هنأناه بتشكيله للحكومة، ووضعناه في صورة الحوارات الفلسطينية السابقة والتي احتضنها لبنان مشكورا، والتوافق الفلسطيني على عقد مؤتمر للمجلس الوطني الجديد بالانتخاب.

أضاف: تطرقنا الى الوضع اللبناني والفلسطيني والحقوق المدنية للفلسطينيين والحوار الفلسطيني – اللبناني لأننا نرغب في ترتيب هذا الملف لصالح الشعبين في هذا البلد الكريم.

الدفاع المدني

ومساء استقبل وفداً كبيراً من جهاز متطوعي الدفاع المدني، في حضور وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ومدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار. وقد شكر الوفد الرئيس على إقرار الحكومة مرسوم تنظيم الدفاع المدني.

وتحدث الرئيس الحريري فقال: «نحن جميعا، وكذلك كل اللبنانيين، نقدر تضحياتكم في كل لبنان، وعلى رأسنا رئيس الجمهورية، في المدن والمناطق النائية، في حريق الصيف وثلج الشتاء. ونحن، مع معالي الوزير الجدي والشجاع نهاد المشنوق، تابعنا معاناتكم خلال السنوات الثلاثة الماضية. عندما نزلتم إلى البحر كنا معكم، وحين نزلتم إلى وسط بيروت، أيضا كنا معكم ومع مطالبكم، وأنا أود أن أهنئكم على الطريقة الحضارية التي اعتصمتم بها، فليت كل الاعتصامات كانت على هذا النحو، فلا أقفلتم طريقا ولا تأخرتم لحظة عن تلبية الواجب، حتى عندما كنتم معتصمين.

وأضاف: «اليوم والحمد لله، وافق مجلس الوزراء على مرسوم تنظيم الدفاع المدني وبدأت الإجراءات مع وزارة الداخلية، والوزير المشنوق يتابعها لحظة بلحظة، وسنحرص أن تكون الامتحانات التي ستخضعون لها مبنية على الخبرة والكفاءة، وليس لدي أدنى شك أنكم جميعا «رح تبيضوا وجهنا».

ومن زوّار السراي رئيس لجنة الصداقة البرلمانية مع لبنان في برلمان لاتفيا النائب حسام أبو مرعي الذي هنأ الرئيس الحريري بالحكومة الجديدة وبالعهد الجديد، وقال: تحدثنا مع دولة الرئيس حول نظرته حيال مختلف التطورات السياسية الراهنة وتمنينا له النجاح في مهمته الصعبة، وسألناه عن موضوع الانتخابات النيابية التي نأمل ان تجري هذا العام.