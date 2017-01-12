تحضروا للثلوج غدا…كتل هوائية باردة

دلال ديب

تستمر الاجواء مستقرة اليوم وتتحول الى غير مستقرة غدا الجمعة وليل السبت الأحد نتيجة كتل هوائية رطبة وباردة يتأثر بها الحوض الشرقي للمتوسط.

الخميس:
طقس مستقر قليل السحب نهارا يتحول غائم جزئيا عصرا، مع استقرار نسبي في درجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٩ و ١٨ درجة، الرياح شمالية غربية ١٥ الى ٢٠ كم/س والبحر منخفض الموج حرارة سطح المياه ١٩درجة والرطوبة تتدنى لتسجل بين ٣٠ و ٧٥٪‏.

الجمعة:
طقس متقلب مع تساقط أمطار متفرقة خلال النهار وتتساقط الثلوج على الـ ١٤٠٠م الى ١٥٠٠م وتنخفض الحرارة قليلا وتتراوح ساحلا بين ٩ و ١٧ درجة.

السبت:
طقس غائم جزئيا الى غائم ويتحول الى متقلب بعد الظهر والليل مع احتمال لبعض الامطار المتفرقة خاصة على الجبال وفي الداخل أما الحرارة على السواحل تتراوح بين ٩ و ١٨ درجة.

تعليقات الفيسبوك