جريصاتي بحث مع وفد حزب الله ملف مطلوبي بعلبك الساحلي: كثير من الأسماء ألقيت جزافا

استقبل وزير العدل سليم جريصاتي قبل ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، وفدا من “حزب الله” ضم عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نوار الساحلي ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا.

الساحلي

بعد اللقاء قال النائب الساحلي: “تشرفنا اليوم بزيارة معالي الوزير سليم جريصاتي لنهنىء وزارة العدل بهذه القامة الوطنية والقانونية الكبيرة، وبحثنا معه في مواضيع عدة منها موضوع يتعلق ببعلبك الهرمل وما يسمى ملف المطلوبين في بعلبك الهرمل، هذا الموضوع الشائك الذي لا يوجد احصاء دقيق حوله ولكن يقال ان هناك اكثر من 35 او36 ألف مذكرة بين مذكرة توقيف ومذكرة إلقاء قبض وأحكام غيابية،

وقد تداولنا مع معاليه في طريقة لإيجاد حل لهذا الموضوع وسيكون من اهم أولويات معاليه للوصول الى حل لهذه المعضلة لان اكثرية الأحكام ليست احكاما بالمعنى الصحيح للكلمة”، موضحا ان “هناك ما يسمى في القانون اللبناني بالعطف الجرمي وبالتالي الكثير من الأسماء التي ألقيت جزافا وصدرت بحقها مذكرات او احكام توقيف والقاء قبض”.

وختم: “هذا الموضوع يهم أهالي بعلبك الهرمل، وأتمنى ان نصل الى خواتيم سعيدة وقد تطرقنا طبعا الى الوضع السياسي العام ونحن والأستاذ جريصاتي أصدقاء منذ زمن وكما قلنا نهنىء الوزارة بشخص معالي الوزير”.