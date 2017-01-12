جعجع: المصالحة المسيحية لحظة تاريخية ولا عودة لقانون الستين نهائياً

علق رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على التدابير التي اتخذتها الحكومة لحل مشكلة الطيور التي تهدد الطيران المدني عند مطمر كوستا برافا.

وغرد عبر «تويتر» معتبرا أن «مرة جديدة، وفي أمر دقيق وحساس، أظهرت الحكومة ورئيسها مدى جديتهما في متابعة الأمور من خلال التدابير السريعة والواضحة والمناسبة التي اتخذاها في شأن الطيور على مطار بيروت».

وأضاف: «برافو للحكومة، على أمل أن تترجم هذه الفاعلية في الأمور الكبيرة وفي طليعتها قانون جديد للانتخابات والموازنة العامة».

وفي مقابلة مع مجلة «النجوى – المسيرة» وموقع «القوات اللبنانية الالكتروني»، «ان الانتخابات المقبلة سوف تساهم في تحسين التمثيل المسيحي الى حد بعيد». واذ استبعد التمديد للمجلس النيابي الحالي، اكد «ان لا عودة الى قانون الستين نهائيا».

واعتبر ان «كل القوانين الانتخابية المطروحة حاليا قابلة للدرس وهي على بساط البحث حاليا بثلاثة: «المختلط وقانون Limited Vote، والتأهيل على مستوى القضاء ثم لوائح وفق النسبية على مستوى المحافظة».

وتوقع ان يستغرق البحث في هذه القوانين حوالى اسبوعين أو ثلاثة «باعتبار أن بعض القوانين تشكل قواسم مشتركة بين كل الأفرقاء، مؤكدا انه «اذ استبعد التمديد للمجلس النيابي الحالي، ان لا عودة الى قانون الستين نهائيا».

ولفت الى أنه «لا وجود لقانون انتخابات واحد يرضى به الجميع، وخياراتنا منفتحة على كل ما يؤدي الى نتيجة جيدة».

ووصف جعجع تاريخ 18 كانون الثاني 2016 بـ«اللحظة التاريخية التي اعطت كل ما هو متوقع منها لا بل اكثر، عدنا اليوم الى مقومات دستورية ودولية ومؤسساتية كاملة».

وعن احتمال زيارة الرئيس ميشال عون الى سوريا، جدد جعجع التأكد «ان لا دولة قائمة في سوريا حاليا»، واستطرد «نحن مثلا لسنا ضد زيارة عون الى ايران لأنه يوجد هناك دولة قائمة».

وعن التقارب بين «حزب الله» و«القوات»، قال جعجع: «نحن نرى جوا ايجابيا عبر الإعلام ولكن لا نعلم ان كان يحمل شيئا جديا، فلا حوار حتى الآن، مع العلم أنه لا يوجد بيننا أي حدية أو عدائية في التعاطي بل هناك اختلاف في وجهات النظر حول قيام الدولة في لبنانا».

وعن العلاقة بين القوات والكتائب، أوضح جعجع أنه «هناك خلاف حول بعض المواقف والممارسة العملية ونحن نجهد لإعادة العلاقة الى طبيعتها».