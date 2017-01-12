«عكاظ»: الجبير يزور بيروت قريباً

ذكرت صحيفة «عكاظ» السعودية «ان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير سيزور لبنان خلال الفترة المقبلة تلبية لدعوة تلقاها من وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل اثناء وجوده في المملكة ضمن الوفد المرافق للرئيس ميشال عون».

ونقلت «عكاظ» عن الجبير قوله «ان زيارة الرئيس اللبناني للمملكة مهمة جداً، كونها الأولى له عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية»، معتبراً ذلك «مؤشراً على الاهتمام الذي يوليه لبنان ورئيسه للعلاقات التاريخية بين الرياض وبيروت المتجذرة بروابط اسرية واقتصادية وتجارية وسياسية».

واوضح الجبير «ان لبنان مرّ بمرحلة صعبة، وهو الآن تجاوزها بإنتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة، والمملكة تتطلع إلى العمل مع لبنان لضمان وحدته واستقلاله وعدم التدخل الخارجي في شؤونه والتناغم والتوافق بين جميع طوائفه».

وشدد الجبير وفق «عكاظ» على «اهمية تلك الزيارة، إذ شهدت المباحثات بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس توافقا واضحا، ما سينعكس إيجابا على علاقات البلدين الشقيقين في المرحلة المقبلة»، مشيراً إلى «انه التقى الرئيس عون ووزير الخارجية جبران باسيل، واتسم اللقاء بالشفافية، وابرز رغبة البلدين في عودة العلاقات إلى مكانة افضل مما كانت عليه في الماضي».