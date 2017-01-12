مكتب المجلس يعطي شارة الإنطلاق للورشة التشريعية

تعود الحيوية الى مجلس النواب مطلع الاسبوع المقبل حيث تنطلق عجلة الورشة التشريعية التي كان قد وعد بها الرئيس نبيه بري في جلسة منح الثقة للحكومة من خلال جلسة عامة بجدول اعمال حافل بالمشاريع واقترحات القوانين التي كانت قد حالت الخلافات السياسية دون اخراجها من ادراج البرلمان.

واوضحت مصادر نيابية ان الرئيس بري ابلغ المجتمعين ان تحديد موعد الجلسة سيتم بعد التشاور مع رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري، مرجحة ان يكون ذلك الثلاثاء او الخميس.

ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة امس اجتماع هيئة مكتب المجلس في حضور نائب الرئيس فريد مكاري والنواب: ميشال موسى، احمد فتفت، انطوان زهرا، وائل ابو فاعور الذي حل مكان النائب مروان حمادة الذي اصبح وزيرا، وسيرج طورسركيسيان، والامين العام للمجلس عدنان ضاهر والمدير العام محمد موسى.

بعد الاجتماع، قال مكاري: «اقرت هيئة مكتب المجلس جدول مشاريع واقتراحات القوانين كاملاً وعددها 46 بالاضافة الى نحو 24 اقتراح قانون معجل مكرر تطرح في نهاية الجلسة التشريعية. وان شاء لله تعقد الجلسة مبدئياً في الاسبوع المقبل».

واوضح: «ان قانون الانتخاب ليس مدرجاً على جدول الاعمال»، املاً «في ان يحصل توافق في الفترة القريبة على قانون جديد»، وقال «اذا اردنا ان تجري الانتخابات في موعدها المحدد يجب ان يكون القانون على الاكثري ولا اقول «الستين»، لكن اذا كان القانون يتضمن النسبية قد نضطر الى تأجيل تقني».

ونفى مكاري رداً على سؤال عن «انه طالب النائب فادي كرم بإسترداد السبعة ملايين دولار التي قيل انه دفعها للحملة الانتخابية له»، مؤكداً «اعتزازه بزمالة كرم نائب الكورة كحليف وصديق وكنائب للكورة، وهذه الزمالة قيمتها اكثر من سبعة ملايين دولار».

وجدد موقفه من «عدم الترشّح للانتخابات النيابية المقبلة»، قائلاً «موقفي واضح من زمان، لقد اديت قسطي للعلا».

اما عن الموازنة، فأوضح مكاري انها «لن تناقش في الجلسة التشريعية المقبلة. هناك مشاريع مالية على جدول الاعمال اما بالنسبة للموازنة فقد ابلغنا الرئيس بري ان وزير المال علي حسن خليل رفع مشروع الموازنة الى مجلس الوزراء، وستكون هناك اجتماعات متتالية لاقرارها وتحويلها الى مجلس النواب»، لافتاً الى ان «سلسلة الرتب والرواتب ستكون من ضمن الموازنة».

وجدول الاعمال الذي ناقشته هيئة مكتب المجلس يقع في 4 صفحات ويُقسم الى قسمين: الاول تحت عنوان «اقتراحات القوانين المعجّلة والمكررة» وعددها 27، والثاني تحت عنوان «مشاريع واقتراحات القوانين المُنجزة من اللجان النيابية» وعددها 42.

وابرز الاقتراحات ومشاريع القوانين الواردة في جدول الاعمال تحت خانة «مشاريع واقتراحات القوانين المُنجزة من اللجان النيابية هي:

اقتراحات القوانين المعجّلة المكررة:

اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تحديد نسبة الزيادة على بدلات الايجار الخاضعة للقانون 160/92 على ضوء غلاء المعيشة المعمول بها ابتداء من اول شباط 2012 المقدم من النائبين: روبير غانم وياسين جابر بتاريخ 4/4/2014.

اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى ضم المنتدبين الى كهرباء لبنان من كهرباء القاديشا الى ملاك مؤسسة كهرباء لبنان المقدم من النائب نديم الجميل بتاريخ 7/4/2014

اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اجراء مباراة مفتوحة لتعيين اساتذة تعليم ثانوي واشراك المتعاقدين للتدريس بالساعة في الثانويات الرسمية في هذه المباراة المقدم من النواب هاني قبيسي خالد الضاهر، علي فياض وعلي بزي بتاريخ 7/4/2014.

اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تجريم التحرش الجنسي والاساءة العنصرية المقدم من النائب غسان مخيبر بتاريخ 14/5/2014

اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل بعض المهل المتعلقة بقانون الانتخابات النيابية 25/2008 المقدم من النائب انطوان زهرا بتاريخ 29/9/2014.

اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اضافة الى القانون الرقم 287 الصادر بتاريخ 8/5/14 المتعلق بعمال غب الطلب لدى مؤسسة كهرباء لبنان العمّال الذين كانوا في الخدمة بين تاريخي 2/8/2011 و 28/2/2014 المقدم من النائب زياد اسود بتاريخ 10/12/2014

اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل قانون السير تاريخ 22/10/2012 الرقم 243 المقدم من النائب سيرج طورسركيسيان بتاريخ 16/3/2015 .

اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اعطاء زيادة غلاء معيشة لكافة العاملين من مدنيين وعسكريين في القطاع العام المقدم من النائب فريد مكاري بتاريخ 29/10/2015.

اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى ان يقضي باعلان وقف العمل بقانون الايجارات تاريخ 8/5/2015، المقدم من النائب زياد اسود بتاريه 30/12/2015.

وفي ما يلي ابرز المشاريع واقتراحات القوانين المنجزة من اللجان النيابية:

مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7521: اضافة بند الى المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)

مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8076: اضافة بندين الى المادة 60 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)

مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9355: اعفاء الابنية المشغولة من الدولة من الرسوم البلدية.

مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 12062: فتح اعتماد اضافي لتغطية العجز في الرواتب والاجور وملحقاتها للادارات ذات الموازنات الملحقة.

اقتراح القانون الرامي الى ترقية مفتشين في المديرية العامة للامن العام من رتبة مفتش ممتاز وما فوق الى رتبة ملازم.

اقتراح القانون الرامي الى ترقية رتباء في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الى رتبة ملازم.

اقتراح القانون الرامي الى افادة المتعاقدين في الادارات العامة سنداً للمرسوم رقم 5240/2001 وسائر المتعاقدين في هذه الادارات وفقا للاصول وبدوام لا يقل عن الدوام الرسمي من نظام التقاعد وتقديمات تعاونية موظفي الدولة.

اقتراح القانون الرامي الى افادة المضمونين المتقاعدين من تقديمات العناية الطبية.

اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون الايجارات.

من جهة ثانية استقبل الرئيس بري رئيس «التنظيم الشعبي الناصري» الدكتور اسامة سعد وعرض معه الوضع العام، وتركز الحديث على قانون الانتخاب.

كذلك استقبل رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود،وايضا السيد علي الحكيم.