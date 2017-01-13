اطلاق نار في عين الحلوة والاونروا تقفل مدارسها والعيادة الصحية

سماع إطلاق نار في أحد أزقة حي طيطبا فيمخيم عين الحلوة على خلفية اشتباه عناصر من حركة فتح في منطقة البركسات بحركة غريبة في المنطقة، لتعود الأمور إلى طبيعتها بعد قليل، لكن اطلاق النار ادى الى قيام وكالة الأونروا باقفال المدارس التي تقوم باعطاء حصص إضافية يوم الجمعة، اضافة الى “العيادة الصحية” وصرف عمال النظافة الذين يعملون في المنطقة تحسبا لاي تطور.
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