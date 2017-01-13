بعد رسالته للسيد نصر الله …وهاب يوضح!

أوضح رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب أن الرسالة التي وجهها إلى أمين عام “حزب الله” السيّد حسن نصرالله، والتي اعتبرها البعض رسالة عتب، ليست رسالة عتب، قائلا “بالنسبة لي السيّد قائد ليس فقط لبناني، بل قائد على مستوى هذه الأمّة كلها، والسيّد هو ضمانة للجميع”.

وفي حديثٍ لقناة العالم الإيرانية، أشار وهاب الى ان القصد من الرسالة هو أن “السيّد يستطيع بما له من مونة أن يتدخّل لدى الجميع للوصول إلى قانون انتخاب عادل، لأن في لبنان يوجد عصابة، هذه العصابة ثلاثية تحاول الوصول إلى قانون انتخاب تؤمّن فيه استمرار لأكثريتها النيابية، وهذا أمر يجب أن يكون مرفوضًا منّا”.

وأضاف “بالنسبة للسيّد فأتوجّه إليه كقائد لنا، وكقائد لكل هذا المحور وكل الفريق المقاوم على مستوى الأمّة، ورغم مشاغله الإقليمية الكبيرة أردنا أن نلفت النظر إلى ضرورة ألّا يمر قانون الإنتخاب كما يريد البعض في لبنان”.