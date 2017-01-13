تدني في الحرارة في نهاية الاسبوع…طقس ممطر والثلوج على ارتفاع 1400متر

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدا غائما اجمالا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تزيد كثافة الغيوم عند الظهر وتتساقط أمطار متفرقة أحيانا كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس 1200متر، وجاء في النشرة الآتي:

-الحالة العامة:طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القليلة المقبلة.

-الطقس غدا غائم اجمالا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تزيد كثافة الغيوم عند الظهر وتتساقط أمطار متفرقة أحيانا كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس 1200متر، أما الأحد فيكون غائما مع تساقط أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1100 متر فجرا دون تعديل يذكر على درجات الحرارة، يتحول تدريجيا الى قليل الغيوم خلال النهار كما يحتمل تكون طبقات من الجليد على الطرقات الجبلية ليلا.

– الحرارة على الساحل من 10 الى 18 درجة، فوق الجبال من 4 الى 11 درجة، الأرز -5 الى 5 درجات، في الداخل من صفر الى 14 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

-الإنقشاع: متوسط الى جيد.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75 %.

-حال البحر:معتدل ارتفاع الموج حرارة سطح الماء: 16 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 06:44 ساعة غروب الشمس: 16:50.