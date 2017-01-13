تلقى رسالتين من أردوغان وعباس جنبلاط: عندما تقع الكارثة لا نفع للندم

كتب رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط عبر «تويتر»: «ان محاولة التخفيف من خطر المكب هو بدعة وتحايل على الرأي العام. وعندما تقع الكارثة لا نفع للندم».

أضاف: «أعتذر على الإلحاح حول موضوع سلامة الطيران وقد أكون لا أملك معطيات كبار العلماء في مجلس الانماء والاعمار ولا خبرة الخبير الفرنسي الذي سقط منه سهواً أهمية اللجوء الى الصقور كما نمي لي من مرجع موثوق».

وقال:«وربما كما يقولون فان آخر الحلول هو الكي فانني أقترح إستخدام طريقة جديدة. ان تكون فرقة من التماسيح بإمرة جهاز أمن المطار أو الطيران المدني عند الضرورة لكان الجهاز أفعل».

وختم جنبلاط تغريدته، قائلاً: «وكل تمساح وأنتم بخير».

من جهة ثانية تلقى جنبلاط رسالة جوابية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ردا على رسالة الإستنكار التي كان بعثها اليه بعد وقوع حادث إسطنبول الإرهابي.

وأكد الرئيس أردوغان لجنبلاط أن «الإعراب عن دعمكم ومشاركتكم تصميمنا على مكافحة كل أنواع الإرهاب التي نواجهها اليوم هو موضوع تقدير بالغ بالنسبة الينا»، مؤكدا أن «تضامن أخوتنا اللبنانيين هو مصدر قوة لنا».

ورأى أردوغان أن «التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب ذو أهمية أساسية، وأن جمهورية تركيا ستستمر في المثابرة والتصميم على التصدي للمجموعات الإرهابية وأتباعها».

كما تلقى النائب جنبلاط رسالة جوابية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس شكره فيها على «تهانيه الأخوية بحلول العام الميلادي الجديد»، داعيا الى «مزيد من الاستقرار والأمن والوئام للبنان وشعبه الشقيق وعلى أمتنا وقد حققت ما ترنو إليه من تطلعات وأهداف سامية بإستعادة أراضيها ومقدساتها من غير الإحتلال».