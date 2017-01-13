خطباء الجمعة: نرحّب بزيارات عون لإزالة التوتّر وندعم الانفتاح على محيطنا العربي والإسلامي

رحّب خطباء الجمعة بعودة السخونة إلى العلاقات اللبنانية بدول الخليج العربي، آملين “من زيارات رئيس الجمهورية إلى السعودية وقطر، إزالة التوتّرات معه، لأنَّنا مع كل ما يعزز انفتاح البلد على محيطه العربي والإسلامي”، ومطالبين “بالدولة القوية القادرة على ضمان حقوق الجميع وطمأنتهم، والجادّة في ملاحقة المجرم ومحاسبة المفسد مهما علا شأنه، وذلك بتفعيل الهيئات الرقابية”.

*وفي هذا الإطار، أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أنّ “لبنان بدأ بالدخول ولو بخفر شديد إلى واحة الاستقرار”، محذّراً من “تصاعد وتيرة الجريمة فيما التسيّب الأخلاقي يتفشّى، وبرامج الرفاهية الحمراء وسوق المخدرات يزدهر”، ومؤكداً “أننا مع الدولة القوية والقادرة على ضمان حقوق الجميع وطمأنتهم، والجادّة في ملاحقة كل مجرم ومحاسبة كل مفسد، مهما علا شأنه، وذلك بتفعيل الهيئات الرقابية وتحريك ورش التدقيق والتفتيش المالي والإداري، لأن الدولة الضعيفة والفاقدة لهيبتها والعاجزة عن القيام بدورها عرضة للتفكك والسقوط، وهذا ما نحذّر منه”، وداعياً “الأطراف السياسية إلى وعي دقّة المرحلة، وعدم تخريب ما تمّ من تفاهمات، يمكن أن تتعزز وتترسخ بانتخابات نيابية في موعدها، وينبثق عنها سلطة تحظى بثقة اللبنانيين، وتكون قادرة على إحداث نقلة نوعية وتاريخية نحو لبنان الشراكة والوحدة”.

*تساءل الشيخ ماهر حمود: “هل قصر الإسلاميون في إيصال تجربتهم إلى الآخرين؟ وقال:”باختصار نعم، أفلح “الإسلاميون” عسكريا وفشلوا سياسيا، لأنهم استندوا الى العقيدة الإسلامية في دفع الشباب للانخراط في المقاومة والاستشهاد بقلوب ثابتة، ولكنهم في الساحة السياسية ظهروا بشكل عام، كأي سياسي يناور ويكذب ويستبيح الوسائل وفق الأهداف المفترضة، وظهر بعض الوطنيين في المقابل أكثر وعيا للمخاطر التي تهدد الأمة من بعض الإسلاميين”.

*وأمل العلامة السيد علي فضل الله: “من زيارات رئيس الجمهورية إلى السعودية وقطر، كجزء من زيارات ستشمل بلدانا أخرى، أن تكون حققت إزالة توترات حكمت العلاقة مع هذه الدول في مراحل سابقة”، مؤكداً “أنَّنا مع كل ما يعزز انفتاح البلد على محيطه العربي والإسلامي، ما دام ذلك يؤمن مصلحة لبنان واللبنانيين، ويساهم في تعزيز الاستقرار الذي حصل، نظرا إلى الدور المؤثر لهذين البلدين في الساحة اللبنانية”، متوقعاً أن يكون قانون الانتخابات المقبل لن يشهد تغييراً نوعيا في ظل استمرار منطق التسويات بين القوى السياسية، وسيفضي في النهاية إلى قانون الستين، أو قريبا منه”.

* ورحّب رئيس “لقاء الفكر العاملي” السيد علي عبد اللطيف فضل الله بـ”عودة السخونة الى علاقات لبنان بدول الخليج العربي”، متمنياً “أن يكون لمصالح بلدنا العليا، لا ان يكون شكليا او صوريا او لتبادل الهدايا والصور والكلمات والعواطف، رغم ان لبنان لم يخرج يوما من ثوابته العربية والقومية ولم يتخل عن محيطه العربي رغم كل التبدلات السياسية التي تعصف بالمنطقة منذ عقود وحتى الآن”.