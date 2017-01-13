رئيس حزب القوات اللبنانية استقبل وفود بلدية وشباب

استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب وفداً من بلدية مزرعة الضهر – الشوف برئاسة حسيب جميل عيد، في حضور منسق المنطقة أندريه السرنوك ورئيس مركز البلدة جوني عيد، ووفداً من بلدية غزير برئاسة شارل سمعان الحداد. وقد عرض جعجع مع الوفدين الأوضاع العامة في لبنان بالإضافة الى شؤون وشجون إنمائية.

من جهة أخرى، التقى جعجع وفداً من الشباب اللبنانيين الذي يُشكل مجموعة عمل بهدف تنظيم ومساعدة الشركات الناشئة في لبنان Startup Companiesولاسيما تلك التي تعتمد التكنولوجيا الحديثة التي باتت اليوم عماد الاقتصاد المستقبلي، في حضور الأمين المساعد لشؤون الإدارة في الحزب المحامي فادي ظريفه والمحامي جوزف نعمه.