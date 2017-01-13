ريفي ردّ على المشنوق بـ”لسان الحريري”!

ردّ الوزير السابق أشرف ريفي عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” على وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بعد الإطلالة التلفزيونية الأخيرة للمشنوق، أمس الخميس، على برنامج “كلام الناس” عبر “LBCI”، وقال ريفي: “لن أردّ على وزير الداخلية نهاد المشنوق بلساني بل بلسان الرئيس سعد الحريري الذي قال لمحقّق لجنة التحقيق الدولية بالصوت الموثَّق: “إذا راودني الشكّ بأحد المقرَّبين من والدي في تسريب المعلومات عنه، أشك بشخصٍ كنهاد المشنوق”. أرجو ألّا أُضطَر إلى أن أقول أكثر عن هذا الذي يصف الشرفاء بالمنافقين، لكن أسأله لماذا تكشفني أمنياً ولمصلحةِ من؟ فيما أنت تُخصِّص 240 عسكرياً لمرافقتك، وتُقفل الطرقات وتُقيم المربعات الأمنية؟ وللكلام تتمة”.