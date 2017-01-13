سفارة الإمارات تختتم اليوم التعازي بشهداء قندهار

تختتم سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الجمهورية اللبنانية اليوم السبت، تقبّل التعازي في اليوم الثالث بـ”شهداء الدولة الأبرار” الذين قضوا في التفجير الإرهابي، الذي وقع في أفغانستان مساء يوم الثلاثاء الماضي، وأدّى إلى استشهاد خمسة مواطنين إماراتيين وإصابة السفير هناك، وذلك في مقرها الكائن في اليرزة من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً.

وكانت سفارة الإمارات قد غصّت أمس بالمعزّين لليوم الثاني على التوالي، ومن أبرز الشخصيات المعزية أمس: النائب علي بزي ممثّلاً رئيس مجلس النوّاب نبيه بري على رأس وفد من حركة “أمل” ضم: مسؤول العلاقات الخارجية علي مشيك وعضو المكتب السياسي المحامي علي عبدالله، الوزير أكرم شهيّب ممثّلاً رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط، يرافقه نائب رئيس الحزب للشؤون الخارجية دريد ياغي ومفوّض الإعلام في الحزب رامي الريس، النائب عمار حوري، النائب قاسم عبد العزيز، ممثّل عن رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، الوزراء السابقون رشيد درباس، أشرف ريفي، ومحمد رحال، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية اليزابيث ريتشارد، سفير المغرب محمد كرين، سفير الجزائر أحمد بوزيان، سفير اليمن عبدالله الدعيس، سفير السودان علي صادق علي، سفير تونس ممثلاً بالقنصل حسن هلالي، سفير الباراغواي حسن ضياء، القائم بأعمال سفارة تركيا، القنصل الفخري لسانت لوسيا السفير مالك السيد ، قنصل الأرجنتين، قنصل جمهورية تشاد غازي عساكر، ممثلة قنصلية الكونغو كلود فرنيني، وممثل عن السفارة الروسية، أمين عام وزارة الخارجية السفير وفيق رحيمي، ممثل عن مدير عام أمن الدولة اللواء جورج قرعة، رئيس بلدية تنورين بهاء حرب، وفد من جمعية ومستشفى “المقاصد” برئاسة الدكتور فيصل سنو.

وعبّرت الكلمات المدوّنة في سجل التعازي “عن الشجب والإدانة لهذا العمل الجبان”، مؤكدة “الوقوف إلى جانب الإمارات في حربها المستمرة على الإرهاب”، ومنوّهة “بالجهود الإنسانية التي تبذلها في كل مكان”.

كما تلقّت السفارة الإماراتية العديد من برقيات التعزية بالشهداء الأبرار، أبرزها من: رئيس مجلس النواب نبيه بري، السيدة نازك الحريري، النائب قاسم هاشم، الوزير السابق وديع الخازن ، سفيرة تشيلي لدى لبنان مارتا شلهوب، رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية السفير عبد الرحمن الصلح، الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي في لبنان العلامة محمد علي الحسيني، رئيس بلدية صيدا الأسبق عبد الرحمن البزري، إضافة إلى برقيات من: سفارة الأوروغواي، سفارة سلوفاكيا، سفارة بولندا، عميد السلك القنصلي الفخري قنصل العام الفخري لجمهورية سنغافورة جوزيف حبيس، جمعيّة مراسلي الصحف العربية في لبنان.

*وفي هذا الإطار، بعث رئيس “حزب الاتحاد” الوزير السابق عبد الرحيم مراد برقية تعزية لرئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وولي عهده الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر السفير الإماراتي حمد سعيد الشامسي، معزيا بضحايا التفجير الإرهابي في قندهار .

وقال مراد في برقيته: “آلمني ما تعرض له الوفد الإماراتي في قندهار من تفجير إرهابي، بهدف تقويض مساعي دولة الإمارات في مساعدة الشعب الأفغاني، وإنني إذ أدين هذا العمل الإجرامي، لا يسعني بإسمي وبإسم “حزب الاتحاد” في لبنان، إلا أن نترحم على الشهداء الأبرار، ونتقدّم عبركم، إلى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وولي عهده الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشعب الإماراتي الصديق، بأحر التعازي القلبية على هذا المصاب الجلل، سائلين المولى أن يتغمدهم بواسع الرحمة وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان”.