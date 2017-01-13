قاطيشا: لا يمكن قيام دولة عادلة في لبنان في ظل وجود السلاح غير الشرعي

لفت مستشار رئيس حزب القوات اللبنانية وهبي قاطيشا الى انه “من الاجواء السياسية التي تحيط بنا اليوم، ظهر ان هناك سلاح يمكن ان يغير العقيدة القتالية للجيش اللبناني الامر الذي لا نقبله كلبنانيين، فالجيش بحد ذاته لا يستطيع ان يقول انه سيرمي كل السلاح لديه ويستبدله بسلاح جديد لا يمت لمخططاته ونهجه العسكري بصلة، لذلك نحن رفضنا الطائرات الروسية”.

وأوضح قاطيشا أن “المساعدة التي تدخل في منظومة القتال لدينا نحن نستقبلها، فالجيش يرفض الاسلحة التي لا تدخل ضمن النظام القتالي والمعدات التي في حوزته”، مؤكداً ان “ايرن دولة نعترف بها وتعترف بنا، ولديها اصدقاء في لبنان يؤيدوها سياسيا واجتماعيا وانمائياً، ونحن لا نستطيع ان ننكر هذا الامر”.

وشدد على انه “عندما كنا نقول ان ايران مهيمنة على لبنان كان معنا الحق، وما زلنا نشدد على هذا الامر لغاية اليوم، لكن اليوم نرى ان هناك ايجابيات من “حزب الله” يمكن ان يكون مصدرها ايران ويمكن لا”، مؤكداً انه “لا يمكن قيام دولة عادلة ديمقراطية حرة مستقلة في لبنان وهناك مكوّن يحمل السلاح”.