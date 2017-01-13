قبلان طالب الدولة بإنماء المناطق وزيادة تقديماتها الاجتماعية للفقراء

أكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان أنّ “لبنان بلد المحبة والإنصاف، وعلى اللبنانيين أن يحفظوا أنفسهم بحفظهم للبنان، فينصروا وطنهم ويدعموا مؤسساته وجيشه ويكون بعون بعضهم البعض معتصمين بحبل الله وأن يحققوا آمال الشعب فيكونوا عونا وسندا له، ويدعموا الجيش في مواجهة عدو لبنان المتمثل بالارهاب الصهيوني والتكفيري الذي يتربص الشر بلبنان وشعبه ومؤسساته”.

وقال الشيخ قبلان في خطبة الجمعة: “نحن مطالبون اليوم أن نحصن وحدتنا وندعم جيشنا والقوى الامنية ليظل وطننا محصنا بوجه التهديدات الارهابية، وعلينا ان نبذل الجهد لتأمين كل مقومات الدعم للجيش فلا نوصد اي باب من ابواب الدعم لهذا الجيش فنعمل لزيادة عديده وتوفير السلاح والمعدات والتجهيزات المطلوبة له، ونطالب الدولة اللبنانية ان تبادر الى انماء المناطق المحرومة في لبنان، فتقيم المشاريع الانتاجية التي تنمي هذه المناطق وتحد من البطالة المتفشية التي تنذر بالعواقب الاجتماعية التي لا تحمد عقباها، وعليها ان تزيد من حجم تقديماتها الاجتماعية لمساعدة كل محتاج وفقير ومريض بما يعزز دور الدولة الرعائي ويعيد ثقة ابنائها بها باعتبارها الملاذ الحاضن لهم”.

ورأى الشيخ قبلان أنّ “توافق السياسيين والتزامهم الحوار أسس لحالة من الاستقرار السياسي فأنتج حكومة وطنية بعد انتخاب رئيس للجمهورية، مما يبعث على التفاؤل بمستقبل لبنان وازدهاره”، مطالباً “بإقرار قانون انتخابي يقوم على النسبية، ولا يغيب اي مكون سياسي او طائفي عن التمثيل في البرلمان الجديد”.