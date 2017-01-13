قبلان : يجب ان لا يغيب اي مكون سياسي او طائفي عن التمثيل في البرلمان الجديد

ألقى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان خطبة الجمعة، التي استهلها بخطبة الامام علي بن ابي طالب: “اضرب بطرفك حيث شئت من الناس فهل تبصر إلا فقيرا يكابد فقرا أو غنيا بدل نعمة الله كفرا، أو بخيلا اتخذ البخل بحق الله وفرا، أو متمردا كأن بأذنه عن سمع المواعظ وقرا، أين أخياركم وصلحاؤكم وأين أحراركم وسمحاؤكم وأين المتورعون في مكاسبهم والمتنزهون في مذاهبهم، أليس قد ظعنوا جميعا عن هذه الدنيا الدنية والعاجلة المنغصة وهل خلقتم إلا في حثالة لا تلتقي إلا بذمهم الشفتان استصغارا لقدرهم وذهابا عن ذكرهم فانا لله وإنا إليه راجعون، ظهر الفساد فلا منكر مغير ولا زاجر مزدجر أفبهذا تريدون أن تجاوروا الله في دار قدسه وتكونوا أعز أوليائه عنده، هيهات لا يخدع الله عن جنته ولا تنال مرضاته إلا بطاعته، لعن الله الآمرين بالمعروف التاركين له والناهين عن المنكر العاملين به”.

وقال: “في هذه الخطبة للامام علي يطالبنا ان ننهج نهج الحق ونكون من اهله ونبتعد عن الخداع والكذب والشرذمة، فنكون خير امة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ونحسن للناس ونتعاطى معهم بالحسنى من خلال التواصل معهم في الشدة والرخاء، وعلينا ان نتعظ من الغابرين فنكون صناع خير ومعروف، عاملين بما امرنا الله بعيدين عن نواهيه، لنكون من اهل البر والتقوى الذين مدحهم الله في كتابه العزيز ولتكون امتنا خير امة اخرجت للناس تلتزم المعروف والخير نهجا لها والصلاح والاصلاح سبيلا للخلاص من الفساد والازمات والمشاكل”.

واكد ان “لبنان بلد المحبة والانصاف، وعلى اللبنانيين ان يحفظوا انفسهم بحفظهم للبنان، فينصروا وطنهم ويدعموا مؤسساته وجيشه، ويكونوا بعون بعضهم البعض معتصمين بحبل الله الذي قال في كتابه المجيد “ان ينصركم الله فلا غالب لكم”. وعلى السياسيين ان يحققوا امال الشعب فيكونوا عونا وسندا له، ويدعموا الجيش في مواجهة عدو لبنان المتمثل بالارهاب الصهيوني والتكفيري الذي يتربص الشر بلبنان وشعبه ومؤسساته. ونحن في لبنان اكتوينا بنار الارهاب، وانتصرنا على الارهاب الصهيوني بدحر احتلاله عن ارضنا واحباط مؤامراته وفتنه، فاننا استطعنا ان نحبط مكائد الارهاب التكفيري ونجنب بلادنا وشعوبنا المزيد من الكوارث والنكبات بفعل وحدتنا وتمسكنا بالمعادلة التي حمت لبنان وشعبه وحدوده، ونحن مطالبون اليوم ان نحصن وحدتنا وندعم جيشنا والقوى الامنية ليظل وطننا محصنا بوجه التهديدات الارهابية، وعلينا ان نبذل الجهد لتأمين كل مقومات الدعم للجيش فلا نوصد اي باب من ابواب الدعم لهذا الجيش فنعمل لزيادة عديده وتوفير السلاح والمعدات والتجهيزات المطلوبة له”.

وطالب “الدولة اللبنانية ان تبادر الى انماء المناطق المحرومة في لبنان فتقيم المشاريع الانتاجية التي تنمي هذه المناطق وتحد من البطالة المتفشية التي تنذر بالعواقب الاجتماعية التي لا تحمد عقباها ، وعليها ان تزيد من حجم تقديماتها الاجتماعية لمساعدة كل محتاج وفقير ومريض بما يعزز دور الدولة الرعائي ويعيد ثقة ابنائها بها باعتبارها الملاذ الحاضن لهم”.

وشدد على ان “توافق السياسيين والتزامهم الحوار، أسس لحالة من الاستقرار السياسي فأنتج حكومة وطنية بعد انتخاب رئيس للجمهورية، مما يبعث على التفاؤل بمستقبل لبنان وازدهاره. ومن هنا نطالب اللبنانيين ان يتواصلوا ويتشاوروا ويحققوا الشراكة الحقيقية بين كل المكونات السياسية باقرار قانون انتخابي يقوم على النسبية ويصهر اللبنانيين في بوتقة العمل الوطني المنتج، ولا يغيب اي مكون سياسي او طائفي عن التمثيل في البرلمان الجديد الذي نريده جامعا لكل المكونات ومعبرا عن تطلعات وامال كل اللبنانيين”.