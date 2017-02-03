بري استقبل وفدا ايرانيا : نهنىء لبنان على الانجازات الكبرى

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد ظهر اليوم في عين التينة، مستشار مرشد الجمهورية الاسلامية الايرانية للشؤون الثقافية ورئيس مجلس الشورى السابق الدكتور غلام حداد عادل على رأس وفد ايراني والسفير الايراني محمد فتحعلي. وجرى عرض للاوضاع الراهنة في المنطقة والعلاقات بين لبنان وايران.

وقال الدكتور عادل بعد اللقاء: “اشعر بسرور لتزامن زيارتي الى لبنان مع الذكرى السنوية لانتصار الثورة الاسلامية المباركة في ايران. وكانت فرصة لاجدد العهد من خلالها على الصداقة والمودة مع لبنان حكومة وشعبا ومسؤولين. ومن دواعي سروري واعتزازي ايضا اللقاء الكريم الذي جمعني بدولة الرئيس بري والذي كان مناسبة لتجديد عهد الصداقة، واستحضار الذكريات من الصداقة والتعاون التي كانت بيننا طوال السنوات السابقة، ولكي نستأنس بسماع رأيه ايضا تجاه التطورات والانجازات السياسية الايجابية والبناءة التي تحققت في لبنان خلال المرحلة الاخيرة”.

اضاف: “ثمنا عاليا، خلال اللقاء، الدور الحيوي والبناء الذي يقوم به المجلس النيابي والموقف الوطني البناء لدولة الرئيس بري طوال الفترة الماضية والذي ادى الى انجاز كل الاستحقاقات السياسية والدستورية الهامة في لبنان ان كان لناحية انتخابات رئاسة الجمهورية او تشكيل الحكومة الجديدة. ونحن نهنئ لبنان على هذه الانجازات الهامة التي تحققت، ونأمل ان نشهد في المستقبل القريب والايام المقبلة لمزيد من الانجازات الكبرى والايجابية والتطورات البناءة في هذا البلد الشقيق. كما نأمل المزيد من توثيق العلاقات الاخوية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والجمهورية اللبنانية الشقيقة”.

غراندي

ثم استقبل الرئيس بري مفوض الامم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي على رأس وفد من المفوضية، ودار الحديث عن قضية النازحين السوريين وتأثيرها على لبنان.