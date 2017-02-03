عون: لحمي لا يؤكل ومصمم على المواجهة ولاعتماد معيار واحد في القانون الإنتخابي

اكد رئيس الجمهورية ميشال عون ان الازمة القائمة نتيجة عرقلة انجاز قانون انتخابي جديد «تكمن في ان كل واحد يريد ان يسحق الاقلية الموجودة في طائفته لأنه لا يريد لها ان تتمثل، كما يريد ان يمد يده على جيب الاخر كي يشلحه عددا من المقاعد، وهذا لا يعمر وطنا»، مشددا على «انني مصمم على المواجهة».

واذ اعتبر انه ما لم يتم التوصل الى قانون انتخابي يمثل كل شرائح الشعب اللبناني، فلن تقوم عدالة ولن يكون هناك استقرار سياسي في البلد، فانه دعا الى اعتماد المعيار الواحد في اي قانون يقر، لافتا الى انه قد يطرح الاستفتاء في حال اقفلت الافق امام انجاز قانون جديد.

واكد ان لا خلاف مع الرئيس سعد الحريري واصفا علاقتهما بالممتازة، مشيرا الى انه سيطالب ببحث واقرار ضمان الشيخوخة.

كلام رئيس الجمهورية جاء في خلال استقباله نقيب المحررين الياس عون على رأس مجلس النقابة هنأه بانتخابه.

والقى النقيب عون كلمة وصف فيها الرئيس عون بأنه المحرر الاول وحامل مشعل الحرية والتحرير، معتبرا ان عهده يحمل تباشير العودة الى رحاب النظام الديموقراطي والحرية والسيادة والاستقلال.

واعرب عن ثقته بأن رئيس الجمهورية سيعمل على توطيد الامن والسلام وسيحقق وحدة الارض والشعب والمؤسسات، تحت علم واحد، وسيعمل للانماء المتوازن في جميع المناطق اللبنانية فلا يبقى لبناني محروماً.

ورد الرئيس عون مرحباً بالوفد، لافتا الى ان ازمة الصحافة المكتوبة والاعلام المرئي هي ازمة عالمية، مشيرا، في المقابل، الى وجود مساع للمساعدة في حل هذه الازمة محليا كلف بها وزير الاعلام. واكد على اهمية دور الصحافة في الوصول الى الحقيقة وتبيانها كما تبيان الشوائب اينما وجدت، اكان ذلك في السياسة او المجتمع.

وشدد على انه في موازاة وحدة البلاد المنجزة وتوفير الاستقرار والامن، لا بد من توافر ارادة بناء المجتمع، الامر الذي يبدأ بمجموعة اجراءات في مقدمها اقرار قانون للانتخاب. وقال: «ان الازمة تكمن في ان كل واحد يريد ان يسحق الاقلية الموجودة في طائفته لانه لا يريد لها ان تتمثل، ويريد ان يمد يده على جيب الاخر كي يشلحه عددا من المقاعد، وهذا لا يعمر وطنا. لذلك، انني مصمم على المواجهة». وقال: «ثمة من قال حدودكم هنا ولا يمكن ان تتخطوها ولحمي لا يؤكل، انا بسأل مين عم يأكل لحم الاخر، عم تاخد حقك وبزيادة»

وتطرق الى القانون الارثوذكسي وقال: «انجزنا قانونا في السابق يمثل العدالة والميثاقية المطلقتين ويحقق التمثيل المطلق، فوصفوه بالقانون الطائفي. لكن النظام طائفي ونحن نقاتل كي نخرج من الطائفية الى اللاطائفية، حتى اننا لم نتمكن من انجاز قانون العنف الاسري كما يجب».

وابدى تصميمه على انجاز قانون انتخابي يمثل كل شرائح الشعب اللبناني، معتبرا انه ما لم يتم الامر، فلن تقوم عدالة ولن يكون هناك استقرار سياسي في البلد، مؤكدا ان لانجاز مثل هذا القانون الاهمية المطلقة، لما سيساهم فيه من ارساء نظام عادل، مشيراً الى انه «ليس متمسكاً بالارثوذكسي بقدر تمسكه بانجاز قانون عادل يحقق التمثيل الصحيح».

وقال:«لا توجد ارادة لانجاز قانون انتخابي، وكيف يمكن ان نعمّر مجتمعا مستقرا في ظل انتفاء مثل هذه الارادة، ولماذا تأخذ الاكثرية في المتن، على سبيل المثال، ثمانية نواب بفارق صوت واحد، وماذا عن الاخرين؟. اضاف: «منذ اتفاق الدوحة، طالبنا بالنسبية فلم نتمكن من ان نأخذ حقا او باطلا، وفي 2008 قلنا ان الشرط الاساسي ان ننجز قانونا في المرة المقبلة على اساس النسبي وقد وافق الجميع. ومرت ثمانية اعوام ولم يتمكنوا من انجاز قانون انتخابات، فهل نمدد لهم اربع سنوات جديدة؟».

وعن انتقاد البعض للموقف من الفراغ، قال عون: «اننا قلنا لا تخيفوننا من الفراغ فلسنا بخائفين منه لأن لدينا البدائل عنه وبامكاننا حل الازمة. ونحن نقول:«لا يجوز ان نصل الى الفراغ مرة ثالثة، لانه اذاك ماذا يبقى من ديموقراطيتنا والمثل التي نتمسك بها؟».

وتابع: «اننا نمر بأزمةارادات تريد ان تنهش بعضها لانهم لم يخرجوا من ذهنية الربح على الاخر. واقول لهؤلاء: ان القانون الذي ترفضونه اليوم قد يكون لصالحكم غدا. وإن التبدل في بعض المقاعد قد يربح استقرارا للمجتمع، والا لا نكون مؤمنين بالديموقراطية وبامكانية التغيير. ان الحزب الذي اسسته وفاز في عدد من الدوائر بنسبة 100% قد تتبدل نتائج المقاعد التي كانت له اذا اعتمدت النسبية، لا سيما في كسروان وبعبدا وجزين او بالانتشار، ولكن هذا التبدل في بعض المقاعد يحقق العدالة لمجتمعنا.

واذ دعا الى اعتماد المعيار الواحد في اي قانون انتخابي، فانه تمنى استنهاض الارادة الشعبية، وقال: في ظل الازمة القائمة واذا ما اقفلت الافق، قد اطرح الاستفتاء ذلك ان لا مانع في الدستور او القانون منه، وليس من مانع لايحل يقرره ويعتمده الشعب الذي هو مصدر السلطات. وهناك غيره من الحلول ايضا.

ووصف، ردا على سؤال، علاقته بالرئيس الحريري بالعلاقة الممتازة، «ولا خلاف بيننا»، مؤكدا «انني سأكون أباً للجميع وسأراعي مصلحة الجميع من دون استثناء او تفرقة». وقال انا والرئيس الحريري متفقان على تغيير القانون الانتخابي وسأقوم بواجبي في الدفاع عن كل لبنان وكل الشعب اللبناني، من خلال المطالبة بصحة التمثيل ولكي تكون الاكثرية والاقلية موجودتين لكي ننعم بالاستقرار السياسي، مؤكدا ان القرارات لا يجب ان تشل بارادة فريق واحد، معتبرا ان النظام يستلزم اعادة نظر لتوفير السبل الآيلة الى تأمين الرقابة والمحاسبة للجميع.

الى ذلك، كانت للرئيس عون لقاءات متنوعة، فاستقبل النائب الفرنسي جيرار بابت، في حضور النائب سيمون ابي رميا وعلي ابو الحسن، وعرض معه الاوضاع في لبنان والمنطقة.

واستقبل وفد المرشدية العامة للسجون في لبنان برئاسة المطران شكرالله نبيل الحاج والاب جوزف العنداري واعضاء المرشدية الذين اطلعوه على اوضاع السجون وقدموا له مذكرة تضمّنت عددا من المطالب.